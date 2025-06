As 4 promoções esportivas da BetMGM: concorra grátis a um prêmio de 250 mil

Os palpites de futebol fazem parte da cultura brasileira há gerações, reunindo amigos e familiares em animadas discussões sobre resultados de jogos. Esta paixão por prever placares e desfechos de partidas ganhou uma nova dimensão com a chegada da BetMGM ao Brasil, plataforma que oferece experiências inovadoras para os entusiastas de bolões de futebol e apostas esportivas.

A BetMGM, respaldada pelo prestígio internacional da MGM Resorts International, gigante global do entretenimento com décadas de tradição nos icônicos cassinos de Las Vegas, trouxe para o mercado brasileiro um conjunto de promoções exclusivas que elevam a experiência dos apostadores. Entre as ofertas mais atrativas está o Bolão BetMGM, onde é possível enviar palpites gratuitos e concorrer e concorrer a um Jackpot de 250 mil , além de outras três promoções que potencializam a experiência de apostas: Turbinada de Ouro, Chance de Ouro e Múltipla de Ouro.

Estas quatro promoções exclusivas transformam a maneira como os brasileiros interagem com palpites esportivos, criando possibilidades de diversão sem precedentes na plataforma. Neste artigo, vamos explorar em detalhes cada uma dessas ofertas, destacando como elas funcionam e as maneiras de aproveitar ao máximo as oportunidades que oferecem.

Bolão BetMGM: palpites gratuitos com jackpot de 250 mil

O Bolão BetMGM representa uma verdadeira revolução no conceito de bolão de futebol tradicional. Diferentemente dos bolões convencionais, onde os participantes precisam contribuir financeiramente para concorrer aos prêmios, aqui os palpites são completamente gratuitos, enquanto os prêmios podem atingir valores impressionantes.

A mecânica do Bolão BetMGM é simples e direta: a plataforma seleciona semanalmente as partidas mais importantes, principalmente do Brasileirão e de grandes torneios europeus, e os participantes enviam seus palpites sobre o placar exato de cada jogo antes do início da primeira partida. Para os acertadores, as recompensas são escalonadas de acordo com o número de acertos.

O que torna o Bolão BetMGM atrativo é sua acessibilidade. Para participar, você precisa apenas ter uma conta ativa na plataforma e ter realizado pelo menos uma aposta anterior. Não há custo para enviar seus palpites, o que democratiza o acesso e permite que todos os usuários, independentemente do valor que costumam apostar, tenham a mesma chance de conquistar os prêmios oferecidos.

Como funciona a premiação do bolão de futebol?

A estrutura de premiação do Bolão BetMGM é organizada de forma a recompensar diferentes níveis de acerto, tornando a experiência acessível e emocionante para todos os participantes. O sistema escalonado inclui:

4 acertos: aposta grátis de R$ 10 válida por 7 dias

5 acertos: aposta grátis de R$ 100

6 acertos: R$ 50.000 em dinheiro

7 acertos: R$ 250.000 em dinheiro (Jackpot)

Esta estrutura permite que mesmo participantes que não acertem todos os placares ainda tenham a chance de receber recompensas significativas. Para os grandes prêmios em dinheiro (casos de 6 ou 7 acertos), o valor é depositado diretamente na conta bancária cadastrada em até 5 dias após o término do torneio. Em caso de múltiplos ganhadores, o prêmio é dividido igualmente entre todos.

Turbinada de Ouro: lucro turbinado em apostas ao vivo

A Turbinada de Ouro é outra promoção BetMGM exclusiva que oferece uma experiência diferenciada para os amantes de palpites de futebol e outros esportes. Com ela, os apostadores ganham três aumentos sob seus ganhos de 15% por semana, aplicáveis em apostas ao vivo em diferentes modalidades esportivas.

O funcionamento é simples: ao ativar a oferta na página “Minhas Ofertas”, o apostador imediatamente recebe três turbinadas semanais que podem ser aplicadas em mercados ao vivo específicos. A distribuição dessas turbinadas é a seguinte:

Uma turbo de 15% para apostas Futebol (até R$ 1.000 extra)

(até R$ 1.000 extra) Uma turbo de 15% para apostas Tênis (até R$ 1.000 extra)

(até R$ 1.000 extra) Uma turbo de 15% para apostas Basquete , Futebol Americano, Beisebol ou Hóquei no Gelo (até R$ 1.000 extra)

Esta promoção é particularmente valiosa para quem gosta de fazer palpites durante o desenrolar das partidas. As apostas ao vivo são uma modalidade dinâmica e emocionante, onde as odds mudam constantemente conforme o jogo se desenvolve. Com o Lucro Turbinado de 15%, qualquer aposta bem-sucedida gera um retorno significativamente maior, aumentando a emoção da experiência.

Maximizando os benefícios da turbinada semanal

Para aproveitar ao máximo a Turbinada de Ouro, é importante ter algumas estratégias claras. Como você recebe três turbinadas por semana, vale a pena distribuí-las ao longo dos dias, escolhendo os eventos mais importantes de cada modalidade esportiva.

O valor máximo da aposta é de R$ 100,00, com ganhos extras limitados a R$ 1.000,00 por turbinada. Isso significa que você pode potencializar significativamente seus palpites de futebol e outros esportes sem necessariamente fazer apostas de alto valor.

Chance de Ouro: uma segunda chance para seus palpites

A Chance de Ouro oferece uma rede de segurança valiosa para os entusiastas de palpites esportivos. Com esta promoção, os apostadores ganham duas Segundas Chances por semana para utilizar em suas apostas, uma válida de segunda a quinta-feira e outra de sexta a domingo.

O conceito desta promoção é simples e direto: ao ativar a oferta na página “Minhas Ofertas” e selecionar “Segunda Chance” no bilhete de aposta, o apostador faz uma aposta entre R$ 10 e R$ 100 utilizando o Criador de Apostas, com odds combinadas de pelo menos 5.0. Caso o resultado não seja vencedor, o apostador recebe uma nova aposta no valor de 50% da aposta original, até R$ 50.

Esta promoção é particularmente interessante para quem gosta de fazer palpites mais arriscados ou para quem está explorando novos mercados de apostas. A segurança de saber que, mesmo em caso de derrota, você terá uma segunda oportunidade, permite maior liberdade na escolha dos palpites e aumenta consideravelmente o tempo de diversão na plataforma.

Como ativar e utilizar a segunda chance semanal?

Para tirar o máximo proveito da Chance de Ouro, é importante entender como o processo de ativação funciona:

Na primeira parte da semana (segunda a quinta-feira), acesse “Minhas Ofertas” e ative a primeira Segunda Chance Selecione “Segunda Chance” no seu bilhete de aposta Faça uma aposta entre R$ 10 e R$ 100 usando o Criador de Apostas, com odds combinadas de pelo menos 5.0 Se perder, receba automaticamente 50% do valor da aposta original em forma de aposta grátis Na segunda parte da semana (sexta a domingo), repita o processo para ativar e utilizar sua segunda chance

Esta estrutura semanal permite que você tenha proteção extra durante toda a semana, aproveitando tanto os eventos esportivos do meio da semana quanto os jogos de fim de semana, que geralmente incluem as principais rodadas dos campeonatos de futebol.

Múltipla de Ouro: turbine suas apostas combinadas

A Múltipla de Ouro completa o quarteto de promoções exclusivas da BetMGM, oferecendo um lucro turbinado de até impressionantes 200% para apostas combinadas. Esta é, sem dúvida, uma das promoções mais generosas disponíveis no mercado brasileiro de apostas esportivas.

O mecanismo da Múltipla de Ouro é progressivo: quanto mais seleções você incluir na sua aposta combinada, maior será o percentual de lucro turbinado aplicado. A escala começa com 20% para apostas com 3 seleções e chega a 200% para apostas com 15 seleções, passando por vários patamares intermediários.

Para participar, basta fazer uma aposta combinada com pelo menos três seleções, todas com odds mínimas de 1.30, e clicar no ícone “Profit Boost” para aplicar o aumento. O valor máximo de aposta é de R$ 2.000, com ganhos extras limitados a impressionantes R$ 500.000.

Escala progressiva de lucro turbinado

A Múltipla de Ouro oferece uma escala de bonificação extremamente atrativa, que cresce conforme o número de seleções incluídas na aposta:

3 seleções: +20% de lucro turbinado

4 seleções: +30% de lucro turbinado

5 seleções: +40% de lucro turbinado

6 seleções: +50% de lucro turbinado

7 seleções: +60% de lucro turbinado

8 seleções: +70% de lucro turbinado

9 seleções: +80% de lucro turbinado

10 seleções: +90% de lucro turbinado

11 seleções: +100% de lucro turbinado

12 seleções: +110% de lucro turbinado

13 seleções: +120% de lucro turbinado

14 seleções: +150% de lucro turbinado

15 seleções: +200% de lucro turbinado

Esta escala progressiva torna a Múltipla de Ouro particularmente interessante para apostadores que gostam de combinar vários eventos em um único bilhete, potencializando significativamente os ganhos potenciais dessas apostas combinadas.

Como participar das promoções da BetMGM

Participar das quatro promoções exclusivas da BetMGM é um processo simples e acessível. O primeiro passo é ter uma conta ativa na BetMGM e ter realizado pelo menos uma aposta anterior, requisito comum a todas as promoções.

Para o Bolão BetMGM, basta acessar a seção específica da promoção, ativar sua participação e enviar seus palpites para o placar exato das partidas selecionadas antes do início da primeira partida da rodada. Não há custo para participar, e você concorre a prêmios que podem chegar a R$ 250.000.

Para a Turbinada de Ouro, é necessário ativar a oferta na página “Minhas Ofertas”. Imediatamente após a ativação, você recebe três Lucros Turbinados de 15% para utilizar em apostas ao vivo nas modalidades especificadas. Este processo pode ser repetido semanalmente para continuar aproveitando os benefícios.

A Chance de Ouro exige ativação na página “Minhas Ofertas” duas vezes por semana (uma para o período de segunda a quinta-feira e outra para o período de sexta a domingo). Após a ativação, basta selecionar “Segunda Chance” no bilhete de aposta e fazer sua aposta usando o Criador de Apostas.

Para a Múltipla de Ouro, não é necessária ativação prévia. Ao criar uma aposta combinada com pelo menos três seleções, basta clicar no ícone “Profit Boost” para aplicar o aumento correspondente ao número de seleções incluídas.

Requisitos e restrições importantes

Ao participar das promoções da BetMGM, é importante estar atento a alguns requisitos e restrições:

Todas as promoções são exclusivas para usuários com mais de 18 anos e com conta verificada na plataforma

As promoções não podem ser combinadas entre si na mesma aposta

Apostas anuladas, sacadas (cashout) ou parcialmente sacadas não se qualificam para as promoções

Valores máximos de aposta e de ganhos extras variam conforme a promoção

Os prazos para utilização de apostas grátis são limitados (geralmente 7 dias)

Consultar os Termos e Condições completos de cada promoção é sempre recomendado para garantir total compreensão das regras e aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos.

Dúvidas frequentes

O que é o Bolão BetMGM e como participar?

O Bolão BetMGM é uma promoção gratuita onde os participantes enviam palpites sobre o placar exato de partidas selecionadas e concorrem a prêmios de até R$ 250.000. Para participar, basta ter uma conta na BetMGM, ativar a oferta e enviar seus palpites antes do início dos jogos.

Quais são os prêmios do Bolão BetMGM?

Os prêmios variam conforme o número de acertos: 4 acertos garantem aposta grátis de R$ 10, 5 acertos rendem aposta grátis de R$ 100, 6 acertos valem R$ 50.000 em dinheiro e 7 acertos (Jackpot) garantem R$ 250.000 em dinheiro.

Como funciona a Turbinada de Ouro?

A Turbinada de Ouro oferece três Lucros Turbinados de 15% por semana para apostas ao vivo: um para Futebol, um para Tênis e um para Basquete/Futebol Americano/Beisebol/Hóquei. Cada turbinada pode gerar até R$ 1.000 em ganhos extras.

O que é a Chance de Ouro?

A Chance de Ouro oferece duas Segundas Chances semanais. Se você perder uma aposta qualificada (feita com o Criador de Apostas), recebe 50% do valor apostado (até R$ 50) em forma de aposta grátis.

Como maximizar o lucro com a Múltipla de Ouro?

A Múltipla de Ouro oferece lucro turbinado progressivo em apostas combinadas. Quanto mais seleções incluir (até 15), maior o percentual de bonificação, chegando a impressionantes 200% para apostas com 15 seleções.

As quatro promoções exclusivas da BetMGM representam uma oportunidade única para os entusiastas de palpites de futebol e apostas esportivas maximizarem sua experiência na plataforma. Com o Bolão BetMGM, você tem a chance de concorrer gratuitamente a prêmios de até meio milhão de reais, enquanto a Turbinada de Ouro, a Chance de Ouro e a Múltipla de Ouro oferecem vantagens significativas para diferentes perfis e preferências de apostadores.

Explore estas promoções hoje mesmo, aproveite a oportunidade de enviar seus palpites sem custos adicionais e descubra como a BetMGM está revolucionando o conceito de bolão de futebol e apostas esportivas no Brasil!

Portaria 2.098/2024 Processo SIGAP nº 36. O jogo pode ser viciante. Jogue com responsabilidade. 18+.