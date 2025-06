Vem aí o 4º Arraiá Caiçara – o maior arraiá das praias

Prepare-se para quatro dias de muita festa, cultura, música e diversão no litoral! O tradicional Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná chega à sua 4ª edição com uma programação imperdível!

De 26 a 29 de junho

Centro de Eventos do Balneário Marissol – Pontal do Paraná

Atração principal no dia 28:

Bonde do Forró – Show 20 Anos

O show saudade que marcou gerações está de volta!

Venha dançar ao som desse super show comemorativo com muito forró e animação!

Evento gratuito com comidas típicas, quadrilha, decoração temática e diversão para toda a família!