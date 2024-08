Assembleia do Paraná e Província de Tucumán, na Argentina, assinam termo de cooperação para boas práticas legislativas

Deputado Requião Filho | fotos: Valdir Amaral/Alep

Nesta quinta-feira (22), a Assembleia Legislativa do Paraná e a Honorable Legislatura de Tucumán, na Argentina, assinaram um termo de compromisso para ampliar relações de cooperação de áreas estratégicas entre o Estado do Paraná e a Argentina.

O evento contou com a presença de uma comitiva de deputados estaduais da Argentina, o vice-governador de Tucumán, Miguel Angel Acevedo, o deputado estadual Requião Filho e o secretário do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul do Paraná (Codesul-PR), Orlando Pessuti.

Para o deputado estadual Requião Filho, presidente da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o momento é de fortalecimento das relações entre os países da América do Sul.

“Importantíssima essa boa relação entre o Brasil e a Argentina, dois países que precisam e devem trabalhar juntos. O Roberto Requião deixou um legado, investindo pesado no Mercosul quando foi governador do Paraná e senador da República. Precisamos continuar promovendo ações de fortalecimento de todo o Mercosul”, explica Requião Filho.

O documento tem como objetivo central fortalecer relações parlamentares, promover o intercâmbio de boas práticas legislativas e identificar áreas para a cooperação em políticas públicas que beneficiem a sociedade.