Portos do Paraná capacita profissionais de Pontal do Paraná para o turismo de pesca

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Pescadores e outros profissionais que atuam com o turismo nas comunidades de Guaraguaçu, Maciel e nos balneários de Pontal do Paraná participaram da 3ª edição do Curso de Turismo de Pesca, oferecido gratuitamente pela empresa pública Portos do Paraná. As aulas ocorreram entre os dias 13 e 15 de agosto, no Iate Club de Pontal do Sul.

A capacitação integra o Programa de Educação Ambiental da Portos do Paraná e atende as exigências do licenciamento do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O conteúdo orientou sobre como receber turistas, preparar embarcações, garantir a segurança no transporte e prestar atendimento de qualidade ao público em geral.

“Atendemos uma linha específica de fortalecimento da atividade pesqueira, que busca melhorar a qualidade de vida das comunidades do entorno do porto e trazer alternativas de geração de renda”, explicou o coordenador de Comunicação, Educação e Sustentabilidade da empresa pública, Pedro Pisacco.

O curso é realizado em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná, a Cia Ambiental e a agência Igarapesca. “Vendo o professor com os estudantes, a gente realmente entende que a pesca é uma arte, e não tenho dúvidas de que os nossos pescadores, depois de concluir o curso, vão poder instruir todos os turistas na pesca esportiva”, afirmou a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini.

A procura pelo curso também chamou a atenção da Colônia de Pescadores Z-5 de Pontal do Paraná. O presidente da entidade, Rubens Marcelino da Veiga, destacou que muitos associados ficaram na fila de espera. “O curso é para melhorar a situação do turismo para os nossos pescadores, pois é muito importante para o ganho financeiro. Estamos aqui hoje com ansiedade por esse diploma”, disse. Atualmente, a Colônia Z-5 conta com 780 associados.

As aulas também contribuíram para ampliar a visão dos pescadores profissionais, como relata o presidente da Associação da Ilha do Maciel, Edson da Silva Cordeiro. “Na pesca profissional a gente leva o peixe morto para o mercado. Aqui eu aprendi sobre a pesca esportiva, que é quando você pega o peixe e solta de volta no mar. O curso já está mudando a nossa mentalidade”, comentou.

Com 11 anos de experiência em pesca esportiva, o aluno Wilson Nascimento viu na capacitação uma oportunidade de aperfeiçoar o atendimento ao cliente. “A gente nunca teve uma chance como essa. Para mim, é muito importante aprender a lidar com o público e saber como se comportar dentro da embarcação, porque a segurança vem em primeiro lugar”, afirmou.

Fonte: Portos do Paraná