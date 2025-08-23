Viaje Paraná capacita mais de 2,6 mil profissionais do turismo em agosto

Fotos: Viaje Paraná

O Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual – já capacitou 2.641 agentes de viagens, colaboradores de operadoras e profissionais do setor nacional em agosto. O saldo é referente ao dia 1º até 22 deste mês, com ações em programações especializadas, mostrando aos agentes de diversas partes do Brasil diferentes potenciais do turismo estadual.

No período, foram impactados 1,5 mil profissionais na Convenção Entur Summit, em Curitiba; 180 no Panrotas Next, em Santos (SP); 400 na capacitação da Abreu, em Gramado (RS); 30 em evento da Europlus, em Salvador (BA); 500 durante Talk Show da FRT, em Natal (RN); e outros 31 em mais uma programação da Europlus, em São Paulo (SP).

“Essa ação faz parte de um grande projeto de promoção do turismo no País. É dessa forma que nós mostramos aos agentes de viagens e profissionais do setor quais as possibilidades de roteiros, locais para visitar e porque vale a pena vender pacotes com destino ao Estado para seus clientes”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

A capacitação mais recente foi realizada na noite desta quinta-feira (21), em evento da operadora Europlus. Na ocasião, estavam reunidos agentes cujo público-alvo de vendas são, em geral, turistas em trânsito, que costumam apenas fazer escala em um local e têm pouco tempo de estadia no destino.

Essa demanda prioriza bons hotéis, conexão eficaz entre destinos e atrativos de rápido consumo – em geral, próximo às hospedagens dos viajantes – fator em que o turismo gastronômico ganha destaque. Para isso, os agentes também tiveram contato com produtos típicos, como a bala de banana de Antonina (Litoral do Estado).

“Nosso foco foi apresentar potenciais alternativos, sobretudo serviços que fazem a diferença para esse público em específico, como hotéis e hospedagens qualificadas. O legal das capacitações é que elas demandam uma observação e estudo da nossa parte, entendendo o que faz sentido para cada público específico, atingindo de maneira certeira esse mercado”, explica Marco Abbonizio, assessor do Viaje Paraná que fez a capacitação.

BALANÇO – Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil já realizados, o Estado tem a marca de mais de 17,9 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

Agora, o Viaje Paraná segue com seu robusto calendário de promoção do turismo estadual em eventos de mercado e mais uma grande convenção do setor realizada no Estado na próxima semana. A expectativa é de que, no restante deste mês, outros 900 agentes de viagens sejam capacitados.