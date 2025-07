Atletas de Pontal se destacam no Paraná Bodyboarding Pro 2025

Mayra Gonçalves, a melhor no Open e no Sub-18 | Mayra Gonçalves | Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

O Paraná Bodyboarding Pro 2025 movimentou o Balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, durante quatro dias e chegou ao final neste domingo (20) com importantes resultados para atletas locais.

O destaque entre os pontalenses foi Mayra Gonçalves, de 16 anos, campeã no Open e no Sub-18. O segundo local vencedor foi João Vitor Camargo, 1º lugar no Sub-16.

Outros seis atletas de Pontal e Francis Aoto, de Guaratuba, também se classificaram entre os primeiros nas diversas categorias.

Profissional

Apesar dos bons resultados dos locais, os grandes campeões, nas categorias profissionais masculino e feminino, foram Eder Luciano, catarinense de Itapema, e Maylla Venturin, a campeã brasileira profissional de bodyboarding de 2024, atleta do Espírito Santo de 48 anos.

A segunda etapa do praia recebeu mais de 70 atletas de diversas regiões do Brasil, entre eles nomes reconhecidos no cenário nacional e internacional.

Apesar das condições do mar não estarem totalmente favoráveis, os atletas se dedicaram intensamente dentro d’água. Desde as categorias de base, como Sub-16 e Sub-18, até as disputas profissionais, o que se viu foi muito esforço, técnica e vontade de impressionar os juízes com boas manobras.

Confira a classificação final:

🏄‍♂️ Profissional Masculino

1º Eder Luciano (SC)

2º Lucas Nogueira (ES)

3º Gabriel Braga (BA)

3º Jailton Camargo (PR) – Pontal do Paraná

5º Roger Fusculin (PR) – Pontal do Paraná

5º Leandro Gonçalves (PR) – Pontal do Paraná

🏄‍♀️ Profissional Feminino

1º Maylla Venturin (ES)

2º Maira Viana (ES)

3º Francis Aoto (PR) – Guaratuba

3º Bianca Simoes (ES)

5º Isabelli Nunes (PR) – Pontal do Paraná

🏄‍♂️ Open Masculino

1º Andre Barros (PE)

2º Reginaldo Lopes (PE)

3º Guilherme Montenegro (ES)

4º Arthur Pietro (CE)

🏄‍♀️ Open Feminino

1º Mayra Gonçalves (PR) – Pontal do Paraná

2º Thais Morato (BA)

3º Manuella Giacomssi (RJ)

4º Isa Vidal (RJ)

5º Camila Botelho (SP)

🏄‍♂️ Sub-18 Masculino

1º Andre Barros (PE)

2º Matheus Figueiredo (RJ)

3º Arthur Pietro (CE)

4º Guilherme Montenegro (ES)

🏄‍♀️ Sub-18 Feminino

1º Mayra Gonçalves (PR) – Pontal do Paraná

2º Isa Vidal (RJ)

3º Manuella Giacomssi (RJ)

🏄‍♂️ Sub-16 Local

1º João Vitor Camargo (PR) – Pontal do Paraná

2º Matheus Figueiredo (RJ)

3º Lucas Avelar (RJ)

4º Gustavo Alves (PR) – Pontal do Paraná

5º Gustavo Rodrigues Lopes Rosa (PR) – Pontal do Paraná

O evento fez parte dos Jogos de Aventura e Natureza e teve o oferecimento da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte do Paraná, e do Instituto Água e Terra.

Realização:

Confederação Brasileira de Bodyboarding

Federação Paranaense de Bodyboarding

Secretaria de Esporte do Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná (SMECLJ)