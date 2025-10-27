Estado promove oficina sobre segurança de mulheres viajantes em Pontal do Paraná

A iniciativa que integra o programa Viajantes + Seguras é voltada à capacitação de empreendedores, profissionais do turismo, gestores públicos e representantes do comércio. Inscrições estão abertas.

Foto: Setu

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu), em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), o Sebrae/PR e a Adetur Litoral, promove nesta quarta-feira (29), em Pontal do Paraná, a oficina presencial do programa Viajantes + Seguras. A iniciativa, inédita no Litoral, tem como objetivo qualificar profissionais do turismo e do comércio local para promover ambientes mais seguros, inclusivos e acolhedores para mulheres que viajam, com base em práticas de turismo responsável e enfrentamento à violência de gênero.

A ação conta com o apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e da Coordenadoria da Mulher, além do Conselho Municipal de Turismo e da Associação das Micros e Pequenas Empresas de Pontal (Ampec Pontal). O evento é voltado a empresários, profissionais do setor turístico, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, a realização da oficina no Litoral reforça o compromisso do Governo do Paraná em construir um turismo cada vez mais seguro e acolhedor. “O Viajantes + Seguras é um programa que representa uma mudança de cultura, que coloca o respeito e o bem-estar das mulheres no centro da atividade turística. Quando capacitamos o trade, fortalecemos destinos e mostramos que o Paraná está preparado para receber com empatia e responsabilidade”, afirmou.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destacou que o programa também cumpre um papel social importante. “A partir desta iniciativa, podemos qualificar a rede de atendimento para que as viajantes encontrem ambientes seguros, acolhedores e o devido cuidado que elas merecem, tornando o Paraná um destino referência no enfrentamento à violência contra mulheres”, ressaltou.

A vice-prefeita de Pontal do Paraná e coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Patrícia Millo Marcomini, celebrou a realização da oficina no município. “Essa iniciativa promove a conscientização e o aperfeiçoamento dos profissionais do setor de turismo, garantindo a proteção e o bem-estar das mulheres em todos os espaços. Além disso, contribui para que o turismo seja um ambiente de igualdade e segurança, especialmente neste período em que nos preparamos para a temporada de verão”, disse.

A oficina será conduzida por Larissa Hack, consultora do Instituto Batom, especialista em atendimento e acolhimento feminino no setor. A atividade inclui a apresentação do programa pela equipe da Setu e dinâmicas práticas com estudos de caso e exemplos de boas práticas de gestão e atendimento de empresas que já conquistaram o Selo Viajantes + Seguras Paraná.

Atualmente, o Litoral do Paraná é a segunda região do Estado com maior número de empreendimentos certificados, reunindo 30 empresas participantes. No total, o programa conta com 151 estabelecimentos credenciados em 14 dos 18 territórios turísticos paranaenses.

VIAJANTES + SEGURAS – Criado pela Setu em parceria com a Semipi, o programa Viajantes + Seguras é uma iniciativa pioneira que promove o turismo responsável, a igualdade de gênero e o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Está baseado nas Resoluções Conjuntas nº 01/2024 e nº 02/2024, que instituem o Código de Conduta e o Selo Viajantes + Seguras como instrumentos de reconhecimento público para os estabelecimentos que aderem às boas práticas.

Os empreendimentos que participam da qualificação, presencial ou online, e adotam o protocolo de atendimento podem solicitar o Selo Viajantes + Seguras Paraná, que identifica locais preparados para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, acionar canais de suporte e garantir um atendimento humanizado e respeitoso.

A meta do Governo do Estado é ampliar o número de estabelecimentos e destinos certificados, com a realização de novas oficinas presenciais e oferta de cursos gratuitos pela Trilha do Conhecimento do Sebrae/PR.

Oficina Viajantes + Seguras

Data: 29 de outubro, quarta-feira

Horário: 14h às 18h

Local: Mini Auditório Primavera – Av. Tom Jobim, 284 – Pontal do Paraná

Inscrições AQUI