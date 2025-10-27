Credenciamento de artesãos segue aberto em Pontal do Paraná até 2 de novembro

Prefeitura de Pontal do Paraná convida artesãos a atualizarem o cadastro ou realizarem o primeiro credenciamento

Artesanato em couro de peixe de Pontal do Paraná | foto: PMPPR / arquivo

A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná está com o credenciamento e recredenciamento de artesãos aberto até o dia 2 de novembro.

A iniciativa busca reunir e organizar os profissionais do setor para participação em feiras e ações culturais do município.

O processo é voltado tanto aos artesãos que já atuam na cidade quanto àqueles que desejam ingressar nas atividades culturais promovidas pela Prefeitura. O credenciamento permite que os artesãos tenham acesso a oportunidades de participação em eventos e projetos culturais, fortalecendo a atividade artesanal no município.

As inscrições podem ser feitas pelos links:

• Recredenciamento: https://forms.gle/zEcdVgnBk55PaHwM6

• Credenciamento: https://forms.gle/gRVyzTQEM3XihDiB9

Ou pelo e-mail: [email protected]

Ampliando espaços

A artesã Nelci Gebauer, que trabalha com escamas e couro de peixe, destaca a importância de estar credenciada: “Ser credenciada como artesã no município ajuda a divulgar e ampliar as vendas em feiras e eventos de Pontal do Paraná. Participamos de várias feiras e eventos na cidade, e assim ampliamos o espaço para mostrar o que fazemos.”