Atuação dos bombeiros nas praias é tema do Notícia Boa Paraná

Neste episódio do podcast, o público pode entender como funciona a estrutura montada pelo Corpo de Bombeiros para proteger moradores e turistas nas praias do Litoral e nas praias de água doce do Paraná

O tema desta semana do podcast Notícia Boa Paraná é a prevenção de afogamentos e a segurança nas águas. Quem explica como funciona e como é feito o planejamento ao longo da temporada verão é a capitã do Corpo de Bombeiros do Estado, Luisiana Guimarães.

Produzido pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), o programa tem como marca registrada um bate-papo descontraído sobre temas relevantes para o desenvolvimento do Estado. O episódio pode ser acompanhado em áudio e vídeo no canal oficial do Governo do Estado no YouTube e no Spotify.

Neste episódio, o público pode entender como funciona a megaestrutura montada para proteger moradores e turistas nas praias do Litoral e nas praias de água doce do Paraná. A temporada 2025/2026 concentra o maior efetivo já disponibilizado: mais de 600 bombeiros e cerca de 300 guarda-vidas em atuação.

Além do trabalho operacional, o Corpo de Bombeiros também realiza ações educativas ao longo da temporada, como a distribuição de pulseirinhas de identificação para crianças, orientações diretas à população e entrega de materiais informativos.

Outro ponto de destaque é o uso de tecnologia nos resgates. Atualmente, oito operadores de drones atuam diariamente nas praias, realizando sobrevoos que permitem vigilância contínua, ampliam o campo de visão das equipes e possibilitam a identificação rápida de situações de risco.

Se você ainda planeja curtir o verão nas praias do Paraná, é importante saber que a atuação do Corpo de Bombeiros nas praias de água salgada e doce segue até o dia 22 de fevereiro.

