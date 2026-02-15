Carnaval no Litoral: Sesa e Bombeiros orientam como prevenir e o que fazer em acidentes com águas-vivas

Desde o início da temporada de verão, em dezembro de 2025, foram registrados 2.547 atendimentos a pessoas que sofreram queimaduras provocadas pelas toxinas presentes nos tentáculos desses animais no Litoral do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Corpo de Bombeiros reforçam as orientações para prevenção de acidentes com águas-vivas e caravelas nas praias paranaenses. Desde o início da temporada de verão, em dezembro de 2025, foram registrados 2.547 atendimentos a pessoas que sofreram queimaduras provocadas pelas toxinas presentes nos tentáculos desses animais.

No Paraná, a maior incidência é observada em dezembro e janeiro, período em que fatores como elevação da temperatura da água, baixa ondulação e maior estabilidade do mar favorecem a presença das águas-vivas.

“Todos os anos reforçamos que a presença de águas-vivas faz parte do verão no Litoral. A orientação é simples: atenção redobrada, respeito às sinalizações e busca imediata de atendimento em caso de acidente. Informação é a principal ferramenta para evitar complicações”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

De acordo com a Sesa, o contato com os tentáculos pode provocar ardência, dor intensa e inchaço, com sintomas que variam de 30 minutos a 24 horas. Também podem surgir marcas avermelhadas ou escurecidas na pele. Em situações mais graves, há risco de náuseas, vômitos, câimbras e dificuldade respiratória, exigindo atendimento imediato.

A Divisão de Vigilância de Zoonoses, orienta que, ao perceber qualquer contato com o animal, o banhista procure imediatamente os postos de guarda-vidas. A recomendação é evitar tocar nas águas-vivas, mesmo quando aparentam estar mortas na areia, respeitar as sinalizações nas praias e seguir as orientações das equipes de salvamento para reduzir o risco de acidentes.

Águas-vivas e caravelas

Água-viva | foto: Sesa

As diferenças entre águas-vivas e caravelas são visíveis e influenciam o tipo de lesão. As águas-vivas são transparentes e difíceis de enxergar, enquanto as caravelas flutuam na superfície e têm formato semelhante a pequenos balões. As queimaduras causadas por águas-vivas são leves, deixando marcas arredondadas, enquanto as caravelas provocam lesões mais graves em forma de filamentos. Reconhecer o causador do acidente facilita o atendimento inicial.

Caravela | foto: Sesa

Recomendações do Corpo de Bombeiros:

Observe a faixa de areia: se houver animais ou tentáculos, evite entrar no mar.

Use camisetas e bermudas em elastano, próprias para atividades aquáticas, para reduzir a área de contato, especialmente em crianças e idosos.

Em caso de queimadura, saia da água e procure um posto de guarda-vidas.

Aplique vinagre diretamente na lesão e lave com água do mar.

Nunca use água doce, gelo, álcool ou urina.

Procure ajuda médica se surgirem febre, confusão mental, dificuldade respiratória ou dor intensa persistente.

Em situações de emergência, acione o telefone 193.