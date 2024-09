Audiência pública debate acesso à energia elétrica em comunidades de Guaraqueçaba

Barra do Ararapira | foto: Zig Koch

Comunidades de pescadores artesanais localizadas na Baía dos Pinheiros, em Guaraqueçaba, poderão participar no dia 10 de outubro, às 9h30, de audiência pública que debaterá o acesso ao direito fundamental à energia elétrica na região.

O encontro será promovido pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Antonina, com apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, e acontecerá na comunidade de Vila Fátima.

São convidadas a participar do debate as comunidades das localidades de Barbados, Sebuí, Abacateiro, Vila Rita, Saco do Morro, Vila Fátima, Varadouro e Barra do Ararapira.

A audiência, que é aberta à participação de todos os interessados, pretende debater eventuais problemas atualmente identificados pela população em relação ao direito à energia elétrica, bem como tratar com os representantes dos órgãos públicos envolvidos os encaminhamentos necessários para a resolução das demandas apresentadas.

Além de lideranças comunitárias locais, serão convidados pela Promotoria de Justiça representantes do Judiciário Estadual e Eleitoral, da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos (Ibama), da Superintendência do Patrimônio da União no Paraná (SPU/PR), do Instituto Federal do Paraná (IFPR), do Ministério Público Federal (MPF) e representantes do Legislativo.