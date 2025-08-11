Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Sanepar anuncia novos equipamentos para a temporada de verão no Litoral

Redação
Novo “video wall” permite o monitoramento em tempo real de todo o sistema de água e esgoto nos cinco municípios atendidos pela companhia
Equipamento fica em Matinhos e monitora de Guaratuba a Guaraqueçaba | fotos: Sanepar

A Sanepar acaba de concluir mais um investimento em tecnologia que promete melhorar o serviço no Litoral do Paraná, sobretudo durante o verão. O Centro de Controle Operacional (CCO), localizado em Matinhos, recebeu um “video wall” — painel de dez telas de alta definição, com 6,3 metros de comprimento e mais de dois metros de altura, num investimento de R$ 340 mil. O Centro de Controle do Litoral é o terceiro do estado a receber este tipo de equipamento, depois de Curitiba e Londrina.

A nova estrutura permite o monitoramento em tempo real de todo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, bem como da coleta e tratamento de esgoto, em cinco municípios litorâneos: Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes e Guaraqueçaba. Com operação ininterrupta, 24 horas por dia e sete dias por semana, o CCO tem papel estratégico na gestão dos serviços prestados a cerca de 150 mil moradores da região.

“Esse investimento no Litoral integra um pacote maior da Sanepar, que prevê R$ 11 bilhões em recursos até 2029 em todo o Paraná, voltados a ampliação, modernização e universalização dos serviços de saneamento”, diz o presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Os novos equipamentos são parte dos preparativos da Sanepar para a temporada de verão, quando o número de usuários de serviço de água e esgoto aumenta em até dez vezes no Litoral, segundo o gerente-geral da Sanepar para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, Fábio Basso.

“Trabalhamos o ano todo preparando o sistema para o verão. Esse é mais um investimento da Sanepar em tecnologia. Com ele, é possível monitorar de forma remota todo o sistema de água e esgoto no Litoral. Também conseguimos atuar remotamente, abrindo ou fechando válvulas, ajustando pressões e identificando vazamentos em tempo real. Isso garante agilidade e assertividade na tomada de decisões”, explica Basso.

O coordenador Industrial da Sanepar no Litoral, Joilson dos Passos, reforça que todo o sistema é 100% automatizado, desde Matinhos até Guaraqueçaba, o que aumenta a eficiência operacional. “Com foco em inovação e tecnologia, a Sanepar reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a sustentabilidade no atendimento à população paranaense — em todas as estações do ano”, destaca.

Atualmente, a companhia conta com sete estações de captação superficial e sete estações de tratamento de água na região. Também estão previstas a contratação de oito contêineres reservatórios e seis reservatórios temporários com sistema elevatório, ampliando a capacidade de resposta e abastecimento.

Oito contêineres reservatórios reforçam estrutura no verão
Redação
