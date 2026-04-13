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Audiência pública sobre orçamento de Paranaguá é hoje, segunda (13)

Redação
Apresentação das diretrizes orçamentárias de 2027 abre espaço para sugestões da comunidade

A Prefeitura de Paranaguá realiza, nesta segunda-feira (13), uma audiência pública para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício financeiro de 2027. O encontro acontece às 15h, no Auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correia, localizado na Avenida Gabriel de Lara, no bairro João Gualberto.

A audiência tem como objetivo apresentar e debater com a população as prioridades e metas que irão orientar a aplicação dos recursos públicos no próximo ano. A LDO é uma das principais ferramentas de planejamento da administração pública, pois estabelece as bases para a construção da Lei Orçamentária Anual (LOA), responsável por definir onde e como o dinheiro público será investido.

Aberta à comunidade, a iniciativa busca ampliar a transparência e incentivar a participação popular nas decisões do município. Durante o encontro, moradores poderão acompanhar as propostas da gestão e também contribuir com sugestões sobre áreas e projetos que consideram prioritários.

De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Verônica Marodim, a participação da população é essencial para fortalecer o planejamento público. “A audiência é um momento importante de escuta e construção coletiva. É quando a população pode contribuir diretamente com ideias e apontar as principais demandas da cidade, ajudando a direcionar melhor os investimentos”, destacou.

A Prefeitura reforça que a participação da comunidade também atende aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, promovendo o controle social e garantindo maior alinhamento entre as ações do poder público e as necessidades da população.

A audiência pública é aberta a todos os interessados e não é necessário realizar inscrição prévia. Também ser transmitida ao vivo pelo canal da Prefeitura de Paranaguá no Youtube (confira no final da notícia).

Audiência Pública – LDO 2027

Data: segunda-feira, 13 de abril

Horário: 15h

Local: Auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correia

Endereço: Avenida Gabriel de Lara, nº 2298-2340, bairro João Gualberto

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick

Redação
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