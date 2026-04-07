As inscrições para a Imersão em Produção e Gestão de Projetos Culturais da Cardume Cultural qe acontece entre 18 e 23 de abril estão abertas até sexta-feira (10). acesse o link

Arte de Kendri Albuquerque

Após edições já realizadas em Curitiba e outras cidades do Paraná, a Cardume Cultural retoma, em 2026, o projeto Imersão Gratuita em Produção e Gestão de Projetos Culturais, dando continuidade à sua circulação pelo estado. Nesta nova etapa, a programação segue para Morretes e Paranaguá, fortalecendo a formação de artistas e agentes culturais do Litoral.

As inscrições, abertas até o dia 10 de abril, podem ser feitas pelo Instagram @cardumeproducaocultural. Ou neste link: https://docs.google.com/forms…

O curso acontece entre 18 de abril e 23 de maio, em formato híbrido, com aulas online e encontros presenciais aos sábados.

A iniciativa oferece 30 vagas gratuitas para artistas, produtores e trabalhadoras e trabalhadores da cultura interessados em aprofundar conhecimentos sobre planejamento, execução, captação de recursos e prestação de contas de projetos culturais. “Nosso objetivo é que cada participante saia com segurança e ferramentas práticas para viabilizar seus próprios projetos, compreendendo os caminhos dos editais públicos e das políticas culturais”, explica Mayra Fernandes, idealizadora e produtora da Cardume Cultural.

Formação híbrida e foco na prática

Com carga horária total de 50 horas, a imersão aborda elaboração de projetos, construção de orçamento, contrapartidas sociais, democratização do acesso, acessibilidade, inclusão e prestação de contas. As aulas online acontecem às terças-feiras, das 19h às 22h30, e aos sábados, das 9h às 13h. Os encontros presenciais serão realizados nos dias 18 e 25 de abril e 9 e 23 de maio. Em Morretes, os encontros presenciais acontecem das 14h30 às 18h30. Em Paranaguá, das 9h às 13h. Os locais presenciais serão divulgados em breve.

Um dos diferenciais da formação é o laboratório de criação, nos encontros finais, em que cada participante desenvolve e apresenta um projeto cultural autoral, aplicando os conteúdos trabalhados ao longo do curso. O projeto reserva vagas para pessoas negras, indígenas, trans e pessoas com deficiência, além de contar com intérprete de Libras em todas as aulas.

A formação será conduzida pelos produtores culturais Mayra Fernandes e Eduardo Ramos, profissionais com ampla experiência na área. “Mais do que um curso técnico, essa imersão fortalece redes, amplia o acesso às políticas públicas e estimula a autonomia dos artistas locais”, destaca Eduardo Ramos.

Diretores e produtores: Mayra Fernandes (Cardume Cultural) e Eduardo Ramos (AP da 13) lançam convocatória para uma imersão em Produção e Gestão Cultural para artistas das regiões descentralizadas de Curitiba e cidades do Paraná . Foto: Iara Elliz.

Mayra Fernandes e Eduardo Ramos

A frente do projeto está a artista, diretora e produtora Mayra Fernandes, fundadora e diretora da Cardume Cultural, que possui 17 anos de experiência na elaboração e gestão de projetos culturais de diversas áreas, à frente como produtora de grandes festivais.

Eduardo Ramos, é diretor, dramaturgo e produtor da Setra Companhia, por onde idealizou e dirigiu 18 espetáculos de teatro e dança nos últimos 13 anos, partilha também sua bagagem a frente como fundador do Espaço Cultural independente AP da 13, com programação multicultural que movimenta o cenário artístico curitibano nos últimos 10 anos.

Imersão Gratuita em Produção e Gestão de Projetos Culturais – Cardume Cultural

Período de inscrições: 10 de março a 10 de abril de 2026

Resultado da seleção: 11 de abril

Período do curso: 18 de abril a 23 de maio de 2026

Formato: Híbrido (online e presencial)

Aulas online: Terças-feiras, das 19h às 22h30; e Sábados, das 9h às 13h

Encontros presenciais: 18 e 25 de abril | 9 e 23 de maio

Horários presenciais: Morretes: 14h30 às 18h30 | Paranaguá: 9h às 13h

Locais dos encontros presenciais: Morretes e Paranaguá a definir

Inscrições: Link na bio do Instagram @cardumeproducaocultural

Fonte: BB Comunica – Bruna Bazzo @bb_comunica