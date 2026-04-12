Todos os alunos do Instituto de Educação de Paranaguá retornam às aulas presenciais nesta segunda

Ao longo da última semana, as aulas foram realizadas na Unespar, enquanto eram feitos ajustes nas instalações do Isulpar

Foto: SEED

A partir desta segunda-feira (13), todos os alunos do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, passam a ter aulas no Isulpar (Instituto Superior do Litoral do Paraná), localizado a cerca de 200 metros do colégio. A medida garante a continuidade das atividades escolares e evita prejuízos pedagógicos.

O espaço possibilita acolher os 1,2 mil estudantes oriundos do Instituto de Educação, distribuídos em 18 turmas no período da manhã e 15 no turno da tarde, com segurança e condições adequadas de funcionamento.

Ao longo da última semana, as aulas foram realizadas de forma temporária e presencial na Unespar (Universidade Estadual do Paraná) para 550 alunos. Com a conclusão dos ajustes estruturais e das adaptações necessárias nas instalações da Isulpar, o atendimento passa agora a ser concentrado no novo prédio.

“Toda alteração de mudança foi planejada em diálogo com a direção da escola, professores e pais, garantindo uma transição organizada e sem prejuízos à comunidade escolar”, comenta Paulo Penteado, chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá.

RETORNO DAS AULAS – A retomada ocorreu de forma escalonada ao longo da semana. Na terça-feira (07), o processo começou com os profissionais da rede de ensino. Na quarta (08), cerca de 100 alunos das turmas de formação de docentes retomaram as atividades na Unespar. Entre quinta (09) e sexta-feira (10), outros 450 alunos do ensino médio voltaram às aulas, avançando na normalização do calendário letivo.

PERÍCIA E RESTAURO – O prédio original permanece isolado. A equipe da Polícia Científica concluiu a coleta de vestígios no local e prossegue com a perícia para apurar as causas do incêndio.

Com o laudo emitido, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) fará uma avaliação detalhada da estrutura para definir as etapas do restauro do edifício, tombado como patrimônio histórico de Paranaguá e que completaria 100 anos no próximo ano.