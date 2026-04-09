Começa retorno das aulas no Instituto de Educação de Paranaguá

Nesta quarta-feira (8) voltaram às aulas presenciais cerca de 100 estudantes das turmas de formação de docentes com atividades práticas nas salas da Unespar

Foto: Núcleo Regional de Educação/Paranaguá

O Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha iniciou, nesta quarta-feira (8), o retorno gradativo às atividades presenciais após o incêndio que atingiu parte do prédio histórico no sábado (4). A retomada será feita em etapas, priorizando os grupos que mais dependem das aulas práticas e dos conteúdos preparatórios para processos seletivos.

No primeiro dia voltaram às aulas presenciais cerca de 100 estudantes das turmas de formação de docentes com atividades práticas nas salas da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Esses grupos já utilizavam o espaço anteriormente ao incidente, portanto retomam sua rotina normal de trabalho pedagógico.

Na quinta-feira (9), será a vez das seis turmas de formandos, totalizando aproximadamente 270 estudantes, que também voltarão às atividades presenciais na Unespar. O retorno antecipado desse grupo tem o objetivo de garantir apoio às preparações para vestibulares, ENEM, Aprova Paraná e demais processos seletivos. O prédio da Unespar já fazia parte da vivência diária dos concluintes, por ser vizinho ao Instituto.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) e o Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar) ainda estão em tratativas para adequações estruturais necessárias para o acolhimento dos estudantes. A Seed-PR mantém diálogo com outras instituições avaliando propostas e possibilidades de atendimento aos estudantes.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, acompanhou o processo e destacou a importância deste retorno. “Estamos empenhados em garantir que os estudantes retomem as atividades com segurança e continuidade. Toda a estrutura foi organizada rapidamente para que ninguém fosse prejudicado. Agora, seguimos atentos para apoiar a comunidade escolar”, afirmou.

AOS ALUNOS QUE PERMANECEM AFASTADOS – Para os estudantes que ainda não retornaram às aulas presenciais, não haverá oferta de aulas remotas como ocorreu durante a pandemia.

De maneira temporária, os estudantes serão atendidos por atividades pedagógicas. No ensino médio, o material será disponibilizado por aplicativos, enquanto os alunos do ensino fundamental receberão um plano de estudos próprio. Essa é uma ação emergencial, válida somente para esta semana e sem previsão de continuidade.

ALIMENTAÇÃO – Nesse primeiro momento, enquanto a cozinha do novo espaço passa pelo processo de adaptação, os estudantes receberão lanche seco. Essa é uma oferta temporária que garante a continuidade da alimentação escolar, com itens como frutas, bolachas, pães e sucos, até que toda a estrutura esteja adequada para o preparo das refeições completas.

PERÍCIA E RESTAURO – O prédio original continua totalmente isolado. A equipe da Polícia Científica segue trabalhando na perícia para identificar as causas do incêndio, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Com o laudo emitido, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) fará uma avaliação detalhada da estrutura para definir os passos do restauro do edifício, que é tombado como patrimônio histórico de Paranaguá e completaria 100 anos no próximo ano.