Moradores e turistas celebram a chegada de 2026 em festa de Réveillon em Paranaguá

Evento promovido pela Prefeitura de Paranaguá reuniu visitantes de todo o Brasil, enaltecendo a cidade como polo turístico do Paraná

Moradores, turistas e visitantes se reuniram na noite de quarta-feira, 31, para celebrar a chegada de 2026 em Paranaguá, durante a festa de Réveillon realizada na Praça de Eventos, no Centro Histórico.

O evento, promovido pela Prefeitura de Paranaguá, atraiu famílias, amigos e visitantes, os quais escolheram a Cidade-Mãe do Paraná para a virada do ano, em uma programação marcada por música, clima de confraternização e expectativa por um novo ano de conquistas.

O prefeito Adriano Ramos, que esteve na festa da Virada ao lado da primeira-dama, Patrícia Bamvakiades Ramos, ressaltou a importância de proporcionar à população festividades que sejam oportunidades para unir as famílias.  

“O sentimento é de muita felicidade em poder ver muitas famílias participando da virada do ano em Paranaguá e poder proporcionar um momento único de união. O nosso Turismo e Economia movimentam ainda mais com as festas. Conversei com visitantes de Salvador, Ponta Grossa e Mato Grosso, que prestigiaram a nossa festividade e foram só elogios”, destacou o prefeito.

Adriano Ramos aproveitou a oportunidade para enaltecer votos de um Ano Novo feliz à toda a população. “Aproveito para desejar a todos um 2026 com muita saúde, conquistas e realizações. Esse é um ano em que iniciamos com orçamento próprio dessa gestão e por isso, temos muitas obras e trabalhos já projetados para oferecer o melhor à população. Será um ano especial e de muito trabalho”, diz Adriano Ramos.

Moradores e visitantes elogiam a estrutura da Festa de Réveillon em Paranaguá

Sabrina Conforte prestigiou a festividade e elogiou a iniciativa da prefeitura. “Achei a festa maravilhosa. Fazia muitos anos que Paranaguá não tinha uma festa tão bonita e organizada assim. A prefeitura está de parabéns”, disse Sabrina. 

Welton Dias, Morador em São Paulo, também elogiou a estrutura e a organização da festa. “Vim de São Paulo e me surpreendi com a estrutura, com a festa aqui na cidade, é muito boa, eu recomendo para todos”, enfatizou.

Celine Pimentel veio de Curitiba para prestigiar a festa em Paranaguá e relatou o momento festivo. “Pela primeira vez estou aqui e achei tudo lindo, a festa é maravilhosa”, disse a turista.

Kaylane Marques também aproveitou a festa da Virada em Paranaguá e disse que gostou do clima festivo, o show de fogos e a apresentação das bandas. “Eu amei a festa principalmente porque me diverti com as bandas, gostei também do momento dos fogos. Tudo muito bom”, disse ela, que aproveitou para desejar muita saúde, trabalho e a vida com mais leveza a todos em 2026.

O secretário de Cultura e Turismo, José Reis, o Juca, enalteceu o trabalho de todos que contribuíram para a organização da festa. “Paranaguá merece ter momentos festivos que reúnam as famílias e amigos. Com muito trabalho, nossa cidade vai evoluir cada vez mais na área do Turismo. Nossa cidade tem uma beleza natural que merece cada vez mais ser trabalhada e explorada. E esse é o nosso objetivo”, destacou o secretário, lembrando que o Natal Para Todos, também promovido pela Prefeitura de Paranaguá, foi o maior Natal dos últimos tempos promovido na cidade, e que colocou Paranaguá como um dos destinos das festas de Natal mais bonitas do Paraná.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti / fotos: Moyses Zanardo e Wilson Leandro

