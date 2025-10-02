Bienal de Quadrinhos chega a Paranaguá, com conversas, oficinas e exposição

A Bienal de Quadrinhos de Curitiba aporta em Paranaguá nos dias 4 e 5 de outubro (sábado e domingo), na Casa Monsenhor Celso

Depois do sucesso da sua 8ª edição, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer e em diversos espaços culturais de Curitiba, e da etapa da Bienal Circula em Foz do Iguaçu, a Bienal de Quadrinhos aporta em Paranaguá nos dias 4 e 5 de outubro (sábado e domingo), para na sequência chegar a Pato Branco (8, 9 e 10 de outubro). As ações em diferentes cidades do Paraná fazem parte da Bienal Circula, promovida pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Copel, da Randon RodoParaná e do Grupo Timber.

Em Paranaguá, as atividades (veja programação completa abaixo) contam com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal de Paranaguá e irão ocorrer na Casa Monsenhor Celso. A programação contempla conversas com artistas convidados, oficinas, exposição e gibiteca móvel. “É um orgulho imenso contemplar as demais regiões do estado do Paraná. A Bienal é um evento concebido na capital, e é importante esse trabalho de expansão, criar estas articulações e conexões com editores, autores e artistas de outras cidades”, diz Luciana Falcon, uma das coordenadoras da Bienal de Quadrinhos de Curitiba.

A Bienal, desde sempre, busca descentralizar suas ações com o objetivo de ampliar a difusão dos quadrinhos e promover ações de incentivo à leitura em outros territórios, lembra o também coordenador do evento, Gilmar Kaminski. Nesta edição, a busca é por fortalecer a relação com cidades que já receberam atividades da Bienal, caso de Foz do Iguaçu e Pato Branco, e iniciar o diálogo com o público e a cena artística de Paranaguá, que recebe as ações do evento pela primeira vez.

Artistas convidados

Entre os artistas convidados estão a carioca Cora Ottoni, autora da “Graphic MSP: Denise – Arraso”; a potiguar Ilustralu, autora de “Arlindo”, finalista do Prêmio Jabuti 2022 e ganhadora do 34º Troféu HQ Mix e do CCXP Awards 2022; e Monge Han, autor de “Vozes Amarelas” e “Daruma: Perseverança”.

Programação

DIA 04 – SÁBADO

10h às 12h – OFICINA

Tirinhas e Quadrinhos, com Monge Han

Uma oficina sobre como começar, praticar e organizar sua produção de quadrinhos.

14h às 16h – OFICINA

Futuros possíveis, com Ilustralu

Uma oficina sobre a construção de uma identidade criativa que caminha junto com o nosso lugar no mundo, explorando essa identidade, entendendo quais são as histórias que se deseja contar e como elas andam lado a lado com quem somos.

17h – CONVERSA + ABERTURA DE EXPOSIÇÃO + SESSÃO DE AUTÓGRAFOS Como eu cheguei aqui?, com Cora Ottoni, Ilustralu e Monge Han

Cora Ottoni, Ilustralu e Monge Han contam suas histórias pessoais desde seu primeiro contato com a leitura de histórias em quadrinhos até a decisão de se tornar quadrinista.

DIA 05 – DOMINGO

9h às 11h – OFICINA

Introdução à produção de quadrinhos – do planejamento à publicação, com Cora Ottoni Uma oficina introdutória voltada para quem quer entender o processo de produzir e publicar seus próprios quadrinhos. Serão abordados temas como: organização financeira, cronogramas, autopublicação, redes sociais, divulgação e participação em eventos.

11h – CONVERSA

Quadrinhos e identidade, com Monge Han

O artista Monge Han apresenta um panorama de suas obras, permeando identidade amarela brasileira e a realidade dos quadrinhos nacionais.

14h – CONVERSA

Da internet ao livro: diversidade do quadrinho brasileiro em diferentes suportes, com Cora Ottoni e Ilustralu

As autoras explicam um pouco sobre seus processos de trabalho, a conquista do público online e como a diversidade importa para seus quadrinhos.

O público também poderá conferir durante o evento a GIBITECA da BIENAL DE QUADRINHOS, com 50 HQS para consulta e leitura no local e a exposição BIENAL

CIRCULA – PARANAGUÁ, que ficará aberta à visitação até 30 de outubro na Casa Monsenhor Celso.

Bienal de Quadrinhos Circula – Paranaguá

Dias 4 e 5 de outubro, sábado e domingo, das 9h às 18h

Casa Monsenhor Celso – Praça do Marco Comemorativo do Tricentenário Gratuito

Mais informações e programação completa:

@bienaldequadrinhos

www.bienaldequadrinhos.com.br

Inscrições para as oficinas: linktree da Bienal de Quadrinhos de Curitiba https://linktr.ee/bienalhq