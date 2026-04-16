Pavimentação com asfalto avança dos dois lados da Ponte de Guaratuba

Os trabalhos nas obras vão continuar durante todo o feriado prolongado de Tiradentes, a menos de duas semanas da inauguração

Fotos: Gediel Mendes / Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba

Começou nesta semana a instalação de pavimento asfáltico e canaletas de drenagem a Ponte de Guaratuba no acesso do lado norte, na Prainha, próximo ao limite com o município de Matinhos. O serviço envolve as pistas principais, o acesso a Cabaraquara, a pista que vai passar embaixo do início da ponte e o retorno em nível. A pavimentação do lado do Centro de Guaratuba começou no fim de março e já está perto da conclusão, restando apenas etapas de iluminação, finalização do trecho de acessoa Caeiras e acabamento geral.

Outra novidade é a continuidade do trabalho de instalação das juntas de dilatação ao longo do tabuleiro da ponte. Esses dispositivos são fundamentais em estruturas de grande porte porque permitem que o concreto armado acomode as dilatações que ocorrem por causa das variações de temperatura. Também seguem em andamento os testes de iluminação. Uma das próximas etapas é o início da instalação da sinalização vertical e horizontal.

A pavimentação no tabuleiro da ponte foi concluída no começo de abril com a aplicação da última camada de asfalto. Também já foram concluídas as instalações dos guarda-corpos e das barreiras Ney Jersey que fazem a separação das pistas.

Os trabalhos nas obras vão continuar durante todo o feriado prolongado de Tiradentes. Faltam duas semanas para a entrega oficial da nova ponte. Com mais de 1,2 quilômetro de extensão sobre a baía e cerca de três quilômetros no total, a Ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres. Ela colocará fim na travessia de ferry boat que é feita desde os anos 1960. O investimento do Governo do Estado na obra ultrapassa R$ 400 milhões.