Bloco do Elvis e Família Sapo antecipam Carnaval de Guaratuba

O Bloco do Elvis e o bloco Família Sapo antecipam o Carnaval de Guaratuba, com uma folia no dia 22, no sábado antes da festa oficial.

O ensaio aberto do bloco campeão dos carnavais de Guaratuba e a preparação do artista Rogerio Cordoni, o Elvis paranaense, acontecem no palco da Praça dos Namorados, com entrada gratuita, das 12h às 18h30.

O evento também promove o projeto social “Berço dos Guarás”, que realiza oficinas de música, dança, confecção de instrumentos e figurinos para crianças.

A folia conta com diversas atrações locais. Confira a programação do dia 22/2:

12h – Boi de Mamão – Instituto Canto do Caiçara

12h30 – Grupo de violeiros – Grupo Recordas

13h – Ensaio aberto – Bloco Família Sapo

14h – Preparação do Bloco do Elvis, com a participação das crianças do projeto social Berço dos Guarás e convidados

17h – DJ

18h30 – Grupo Alma Cigana de Luz

Família Sapo | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral – 22fev2020

Carnaval terá quatro palcos na avenida

A Prefeitura de Guaratuba programou um Carnaval diferente em 2025. No lugar dos trios elétricos, haverá quatro palcos montados ao longo da avenida 29 de Abril, com estilos musicais diferentes, inclusive o sertanejo.

Serão cinco dias de festa, começando na sexta-feira (28) com o Grito de Carnaval no palco da praia e encerrando na terça-feira (4) com o Carnaval Infantil, na Praça dos Namorados, a partir das 16h.

A festa noturna terá início mais cedo, às 20h, com previsão de término às 2h. A Prefeitura informa que serão mantidas atrações como a escola de samba, blocos tradicionais, carnaval infantil, concurso de blocos e até a “Banda de Guaratuba”.