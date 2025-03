Acesso ao ferry boat muda a partir de hoje por causa das obras da Ponte de Guaratuba 

Mapa: Prefeitura de Guaratuba

A partir desta terça-feira (4), o acesso ao ferryboat deverá ser feito apenas pela avenida Antônio dos Santos Miranda (trecho urbano da PR-412), entre os morros do Pinto e Espia Barco, tanto para veículos leves como para caminhões.

Os moradores do bairro Caieiras deverão utilizar o acesso pela avenida Marechal Hermes, contorno do Morro do Pinto, no final da rua Capitão João Pedro.

Essas alterações foram feita para as obras da ponte sobre a baía de Guaratuba e ao aumento no fluxo de veículos no retorno do Carnaval, que impacta os moradores do bairro Caieiras.

As mudanças seguem até o dia 16 de março. Novos ajustes poderão ser feitos para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de pedestres e motoristas, informou a Prefeitura de Guaratuba.