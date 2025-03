Guaratuba e Matinhos reúnem quase 400 mil no sábado de Carnaval

Avenida 29 de Abril, em Guaratuba | foto: PMPR

O Carnaval do Litoral do Paraná reuniu cerca de 400 mil pessoas, neste sábado (2) nas duas cidades movimentadas. De acordo com a Polícia Militar, Guaratuba teve 240 mil pessoas e Matinhos, 150 mil.

Em Guaratuba a festa principal acontece na avenida 29 de Abril, com quatro palcos tocando diversos estilos musicais, também se estendeu pela orla Central e na festa do Bloco do Caranguejo entre os balneários de Coroados e Barra do Saí. Na cidade, a folia começou na sexta (28), com o Pré-Carnaval e segue até terça-feira (4)

Em Matinhos, a festa começou às 21h deste sábado (1º), com a Matinbanda, que percorreu o trajeto entre o Sesc e a Rua Alvorada, em Caiobá. Também continua até terça.

Avenida Atlântica, em Matinhos | foto: Sd. Mauro Berg/PMPR

O Carnaval também segue animado em Pontal do Paraná, Antonina Morretes e Paranaguá.