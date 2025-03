Paranaguá já começa a preparar Carnaval para o retorno da festa em 2026

Administração reúne escolas de samba e busca participação da comunidade na retomada do evento

Carnaval não acontece na cidade desde 2020 | fotos: PMP

A Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Paranaguá realizou. na tarde desta quinta-feira (13), uma reunião com representantes das escolas de samba da cidade, na Casa da Cultura Elfrida Lobo. O objetivo do encontro foi discutir a retomada do Carnaval, que não acontece desde 2020, e definir “estratégias para a realização de uma festa que envolva toda a comunidade”.

O secretário Ivan Lapolli Filho destacou que a reunião foi produtiva e classificou o momento como um passo essencial para a construção de um Carnaval sério e organizado. “O Carnaval é para toda a comunidade. As quatro escolas de samba entenderam que a prefeitura quer fazer um evento promissor, mas dentro da legalidade e com o envolvimento da comunidade”, afirmou Lapolli. A próxima reunião deverá trazer um esboço do planejamento das agremiações, que será analisado pelos órgãos competentes.

O secretário também enfatizou a importância do Carnaval para a geração de benefícios econômicos para a cidade. “O dinheiro investido precisa ser gasto no comércio local. Não adianta repassar recursos e permitir que as fantasias sejam compradas fora de Paranaguá. O Carnaval precisa ser uma construção local, envolvendo a compra de materiais e o pagamento de profissionais de nossa cidade. O apoio da Secretaria de Turismo também será fundamental em uma segunda fase do projeto e o prefeito Adriano Ramos quer que façamos uma bonita festa e vamos fazer com a ajuda de todos”, explicou.

Anderson Ramos dos Santos Junior, presidente da Associação das Escolas de Samba de Paranaguá (Aesp) considerou a reunião positiva e destacou a nova abordagem da prefeitura, que exigiu um planejamento mais estruturado. “É uma situação nova, mas vamos trabalhar em conjunto com a prefeitura, adequando as escolas ao que foi proposto”, disse. Ele ressaltou que todas as escolas que participaram deste encontro estão com a documentação regularizada e comprometidas com a construção de um Carnaval de qualidade.

Para Luiz Fernando da Silva, gestor cultural da Secretaria de Cultura, quanto mais cedo começar o planejamento, maior será a qualidade do evento. “Ter tempo para planejar e ajustar as questões vai garantir um Carnaval mais bonito, com mais atividades comunitárias e consequentemente mais impactante”, ressaltou.

A reunião também abordou a transparência no uso dos recursos públicos, com cada escola de samba sendo responsabilizada pela apresentação de um cronograma e um projeto de Carnaval. A prefeitura informa que “exige justificativas claras para o investimento, destacando a necessidade de envolvimento das comunidades locais e a valorização do evento como um patrimônio coletivo”.

“Com esses primeiros passos dados, o Carnaval de Paranaguá começa a ganhar forma e promete ser um evento que, além de resgatar a tradição, impulsione a economia local e envolva a população em sua organização”, ressaltou a prefeitura.