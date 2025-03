Guaratuba comemora Carnaval com dobro de público e presença das famílias

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Os números oficiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmam o sucesso do Carnaval de Guaratuba em 2025, destaca o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Luiz Michaliszyn. Mas foi o retorno das famílias para a festa o principal motivo de comemoração para o secretário e todos os setores da Prefeitura envolvidos no evento.

De acordo com a Polícia Militar, a soma do público dos cinco dias de festa foi de 637 mil foliões, praticamente o dobro dos 320 mil do Carnaval de 2024.

Conforme o levantamento feito pela PM com uso de drones e equipamentos de precisão, o Pré-Carnaval, na sexta-feira (28), reuniu 15 mil pessoas (5 mil em 2024); no sábado foram 240 mil (100 mil no ano passado); 170 mil no domingo (contra 90 mil) e 210 mil na segunda (125 mil). Para encerrar, neste ano teve festa na terça-feira, o que não aconteceu em 2024, com o Carnaval Infantil, numa festa familiar que reuniu 2.000 pessoas.

Guaratuba Sexta-feira 09/02/2024 5.000 28/02/2025 15.000 Sábado 10/02/2024 100.000 1º/03/2025 240.000 Domingo 11/02/2024 90.000 02/03/2025 170.000 Segunda 12/02/2024 125.000 03/03/2025 210.000 Terça 04/03/2025 2.000 Total 320.000 637.000 Dados: Secretaria de Estado da Segurança Pública / Polícia Militar do Paraná

Famílias

Para o secretário, grande parte deste sucesso se deveu ao modelo adotado. “Pessoas que não iam para a avenida ao Carnaval por não se sentirem seguros, desta vez, foram”, avalia. Além disso, o público que sempre participou, continuou participando, agora atraído pela diversidade de atrações deste ano.

“O Maurício (o prefeito Mauricio Lense) pediu para a gente um formato de Carnaval em que as famílias pudessem se divertir com segurança. E foi pensando nisso que a comissão de Carnaval trabalhou”, conta Michaliszyn.

Pensando na segurança, a primeira opção foi pensar em trocar o movimento dos trios elétricos por um Carnaval estático e que também permitisse que todos os públicos fossem atendidos. Por isso a ideia dos quatro palcos ao longo da avenida 29 de Abril.

O resultado foi que cada público escolheu seu palco e seus estilo musical, alguns com cadeiras de praia, cooler e a família reunida em volta.

Economia de dinheiro público

Além do sucesso com o público, o secretário cita outros números expressivos, desta vez mostrando que o município gastou menos do que nos últimos anos.

As despesas de 2024 ainda estão sendo levantadas, já que a contabilidade do último ano da gestão anterior foi entregue com muitas informações faltando. Já os dados parciais de 2023 apontam que foram gastos, no mínimo, R$ 855 mil, mas falta somar diversas despesas, como a dos trios elétricos, por exemplo.

Em 2025, a licitação, em dois lotes, foi feita por pregão eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal, e teve mais de 20 interessados. Com isso, os valores foram bem abaixo dos cerca de R$ 2,1 milhões estimados pelos orçamentos que serviram de referência.

O lote pago pela prefeitura custou cerca de R$ 770 mil. O outro lote, bancado pelo Governo do Estado, custou aproximadamente R$ 670 mil.

Público e comércio

Para completar o balanço do Carnaval, o secretário destaca que o comércio da avenida 29 de Abril, incluindo restaurantes, depois de muitos anos, pode ficar de portas abertas.

Ainda colhendo elogios, críticas e sugestões, o secretário conta que a administração já começa a pensar no Carnaval de 2026, tendo mais tempo que em 2025, com menos de dois meses de início de gestão.

“Sempre tem coisas para corrigir, e não são poucas”, diz o secretário. “Mas o essencial alcançamos. Tivemos um Carnaval para todos os gostos, com cada palco atraindo um tipo de público, incluindo famílias inteiras, com idosos e crianças, o que não acontecia há muito tempo”, comemora Michaliszyn.