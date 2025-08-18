Agência do Trabalhador de Guaratuba oferece 39 oportunidades de emprego

A Agência do Trabalhador apresenta vagas de emprego em 39 funções nesta segunda-feira (18). Destas, 25 exigem experiência profissional e em 14 não é necessária. Sete são exclusivamente para o gênero masculino, 12 para o feminino e em 20 é indiferente.

Os interessados devem se dirigir àa sede da agência, que fica na Rua Dr. Carlos Cavalcante, n°278, Centro.

Comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador com:

🆔 Documento de identidade (obrigatório)

📄 Currículo atualizado (se tiver)

🕘 Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira

08h às 11h30 | 13h30 às 17h

Vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Sem experiência

Sexo Indiferente:

Operador de Caixa

Balconista de Açougue

Repositor

Zelador

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Açougueiro

Operador de Caixa (PCD)

Masculino:

Auxiliar Instalador de Parabrisa (CNH AB)

Feminino:

Doméstico Diarista

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Limpeza

Atendente de Lanchonete (acima de 18 anos)

Vendedora Interna

Auxiliar de Limpeza

Vagas com experiência

Sexo Indiferente:

Açougueiro

Operador de Empilhadeira

Estoquista

Auditor

Ajudante de Açougueiro

Subgerente de Restaurante

Cozinheiro de Restaurante

Auxiliar de Confeitaria

Auxiliar de Manutenção Predial

Marinheiro de Máquina (Ens. Superior em qualquer área)

Marinheiro de Convés (com CIR)

Mestre Fluvial (com experiência e CIR)

Vendedor Interno

Masculino:

Eletricista de Instalações

Motorista de Caminhão (CNH D)

Mecânico a Diesel

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Manutenção Predial

Recepcionista de Hotel

Feminino: