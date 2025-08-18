Agência do Trabalhador de Guaratuba oferece 39 oportunidades de emprego
A Agência do Trabalhador apresenta vagas de emprego em 39 funções nesta segunda-feira (18). Destas, 25 exigem experiência profissional e em 14 não é necessária. Sete são exclusivamente para o gênero masculino, 12 para o feminino e em 20 é indiferente.
Os interessados devem se dirigir àa sede da agência, que fica na Rua Dr. Carlos Cavalcante, n°278, Centro.
Comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador com:
🆔 Documento de identidade (obrigatório)
📄 Currículo atualizado (se tiver)
🕘 Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira
08h às 11h30 | 13h30 às 17h
Vagas de emprego nesta segunda-feira (18)
Sem experiência
Sexo Indiferente:
- Operador de Caixa
- Balconista de Açougue
- Repositor
- Zelador
- Auxiliar de Padeiro
- Auxiliar de Açougueiro
- Operador de Caixa (PCD)
Masculino:
- Auxiliar Instalador de Parabrisa (CNH AB)
Feminino:
- Doméstico Diarista
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Atendente de Lanchonete (acima de 18 anos)
- Vendedora Interna
Vagas com experiência
Sexo Indiferente:
- Açougueiro
- Operador de Empilhadeira
- Estoquista
- Auditor
- Ajudante de Açougueiro
- Subgerente de Restaurante
- Cozinheiro de Restaurante
- Auxiliar de Confeitaria
- Auxiliar de Manutenção Predial
- Marinheiro de Máquina (Ens. Superior em qualquer área)
- Marinheiro de Convés (com CIR)
- Mestre Fluvial (com experiência e CIR)
- Vendedor Interno
Masculino:
- Eletricista de Instalações
- Motorista de Caminhão (CNH D)
- Mecânico a Diesel
- Auxiliar de Padeiro
- Auxiliar de Manutenção Predial
- Recepcionista de Hotel
Feminino:
- Salgadeira
- Recepcionista (Locação)
- Auxiliar de Limpeza
- Camareira
- Auxiliar Administrativo
- Recepcionista de Hotel (CNH AB)