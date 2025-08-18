Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá Refis prorroga mob

Agência do Trabalhador de Guaratuba oferece 39 oportunidades de emprego

Redação

A Agência do Trabalhador apresenta vagas de emprego em 39 funções nesta segunda-feira (18). Destas, 25 exigem experiência profissional e em 14 não é necessária. Sete são exclusivamente para o gênero masculino, 12 para o feminino e em 20 é indiferente.

Os interessados devem se dirigir àa sede da agência, que fica na Rua Dr. Carlos Cavalcante, n°278, Centro.

Comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador com:
🆔 Documento de identidade (obrigatório)
📄 Currículo atualizado (se tiver)

🕘 Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira
08h às 11h30 | 13h30 às 17h

Vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Sem experiência

Sexo Indiferente:
  • Operador de Caixa
  • Balconista de Açougue
  • Repositor
  • Zelador
  • Auxiliar de Padeiro
  • Auxiliar de Açougueiro
  • Operador de Caixa (PCD)
Masculino:
  • Auxiliar Instalador de Parabrisa (CNH AB)
Feminino:
  • Doméstico Diarista
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Atendente de Lanchonete (acima de 18 anos)
  • Vendedora Interna
  • Auxiliar de Limpeza

Vagas com experiência

Sexo Indiferente:
  • Açougueiro
  • Operador de Empilhadeira
  • Estoquista
  • Auditor
  • Ajudante de Açougueiro
  • Subgerente de Restaurante
  • Cozinheiro de Restaurante
  • Auxiliar de Confeitaria
  • Auxiliar de Manutenção Predial
  • Marinheiro de Máquina (Ens. Superior em qualquer área)
  • Marinheiro de Convés (com CIR)
  • Mestre Fluvial (com experiência e CIR)
  • Vendedor Interno
Masculino:
  • Eletricista de Instalações
  • Motorista de Caminhão (CNH D)
  • Mecânico a Diesel
  • Auxiliar de Padeiro
  • Auxiliar de Manutenção Predial
  • Recepcionista de Hotel
Feminino:
  • Salgadeira
  • Recepcionista (Locação)
  • Auxiliar de Limpeza
  • Camareira
  • Auxiliar Administrativo
  • Recepcionista de Hotel (CNH AB)
Redação
Leia também
Destaques

Guaratuba lidera desempenho regional na geração de empregos em julho

Guaratuba

Guaratuba tem oficinas gratuitas de graffiti e breaking neste fim de semana

Geral

Tentativa de furto termina com homem morto a tiros em Guaratuba

Paraná

PPP da Sanepar no Litoral e RMC é citada como exemplo para outros estados

Guaratuba

29 estudantes de Medicina vão atuar na saúde de Guaratuba

Manchete

Polícia confisca R$ 3 milhões e prende liderança do tráfico em Guaratuba