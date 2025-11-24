Brasil celebra marca histórica de 8 milhões de turistas internacionais em 2025

Meta do Governo Federal é superar este recorde e alcançar mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros no Brasil até 31 de dezembro

Foto: Embratur / Divulgação

Mais de 8 milhões de turistas internacionais já visitaram destinos brasileiros neste ano. O Governo do Brasil, por meio da Embratur e do Ministério do Turismo, celebrou a marca inédita e histórica nesta segunda-feira (24/11) no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro.

A solenidade também foi palco para o lançamento do Prêmio Embratur Visit Brasil, elaborado para homenagear instituições e personalidades que contribuíram para fortalecer a imagem do país no cenário global.

A solenidade foi comandada pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que iniciou a contagem para um resultado ainda mais ambicioso: mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros no Brasil até 31 de dezembro. Para acompanhar o progresso, em tempo real, foram implementados dois “turistômetros”: painéis com cinco metros de altura e projeção de IA que exibem o volume de chegadas de turistas internacionais do país. Um foi instalado na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e outro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também participou do evento ao inaugurar o Turistômetro direto da capital federal, simultaneamente à realização do evento no Rio de Janeiro. Os equipamentos foram pensados para trazer impacto e projeção de comunicação, evidenciando o crescimento exponencial do turismo internacional no atual momento do país.

CAMPANHA NACIONAL — Os “turistômetros” fazem parte da campanha nacional que vai celebrar a marca recorde de 8 milhões de turistas estrangeiros no Brasil em menos de um ano. A iniciativa traz como mensagem principal: “O recorde no turismo estrangeiro é o orgulho de um país inteiro”. Peças da campanha contam histórias de pessoas reais, que trabalham em diferentes atividades do setor turístico no Brasil, destacando o impacto do turismo internacional para o desenvolvimento social e para a economia do país, gerando emprego e renda para milhares de famílias.

Chegar a 8 milhões de turistas internacionais no Brasil é mais um recorde histórico. O Brasil, que nunca chegou a 7 milhões, está chegando a 9 milhões em um ano, um aumento de mais de 40% comparado ao ano passado. A geração de emprego e de renda é o mais importante a comemorar em relação ao turismo no Brasil”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

BOLA DA VEZ — O ministro do Turismo comentou os resultados positivos do turismo brasileiro e a expectativa de chegadas de visitantes internacionais ao país até o final do ano. “A liderança do presidente Lula no cenário internacional, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante para alcançar esse número. Essa marca inédita é fruto de um trabalho sério, planejado, junto com a Embratur e todos os agentes que têm colaborado com o turismo nacional. Hoje, o Brasil começa a colher os frutos com o turismo, gerando oportunidades, empregos e renda para o nosso país. Somos a bola da vez no cenário internacional”, ressaltou Sabino.

POSIÇÃO CONTUNDENTE — O diretor do escritório regional da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, destacou a importância do trabalho conjunto entre governo e o setor privado. “A equipe da Embratur está fazendo um trabalho fenomenal. Hoje existe uma verdadeira união do Governo Federal em torno do turismo, fortalecendo quem faz o setor acontecer. Nesse ambiente de diálogo, a Agência das Nações Unidas para o Turismo passa a se somar a esse time de gigantes, e é uma honra enorme começar essa colaboração. Tenho convicção de que vamos ajudar não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, que vem se posicionando de maneira internacionalmente contundente — algo essencial para o turismo”.

RECORDE EM AEROPORTOS — Em sinergia com o crescimento no número de turistas internacionais, o Brasil ultrapassou também a marca histórica de 100 milhões de passageiros em aeroportos brasileiros . De janeiro a outubro, o país já soma 106,8 milhões de passageiros, crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2024, considerando voos domésticos e internacionais. No mercado internacional, outubro foi outro recorde histórico, com 2,3 milhões de passageiros e alta de 9,3% em relação ao mesmo mês de 2024. De janeiro a outubro de 2025, o país soma 23,5 milhões de viajantes, considerando voos de e para o exterior.

ANÚNCIO DE PRÊMIO — O dia foi marcado ainda pelo anúncio do Prêmio Embratur Visit Brasil. Uma iniciativa inédita da Agência, em co-realização com a Revista Exame, que vai destacar instituições e personalidades que contribuíram para fortalecer a imagem do país no cenário internacional, estimulando a vinda de turistas estrangeiros. A premiação celebra a excelência e o protagonismo de diversos atores da cadeia produtiva que trabalham para fortalecer a imagem do Brasil no exterior, ressaltando a importância do trabalho conjunto entre a Embratur, o setor privado e entes federativos.

VALORIZAR ELOS — O prêmio reconhecerá ações desenvolvidas e resultados alcançados entre 1º de novembro de 2024 e 30 de novembro de 2025 em diversas categorias. Entre os segmentos avaliados estão Destinos, Companhias Aéreas, Hotelaria, Aeroportos e Convention & Visitors Bureaux, que promovem a imagem e os atrativos brasileiros no mercado internacional. A iniciativa valoriza o papel de cada elo da cadeia produtiva na atração de turistas estrangeiros conectada com o Plano Brasis.

TEMAS ESTRATÉGICOS — A premiação também destaca temas estratégicos como Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo, Solução Tecnológica para o turismo internacional e Liderança Feminina na promoção do turismo. O objetivo é reconhecer o esforço em inovar e incorporar responsabilidade socioambiental e equidade de gênero na promoção do Brasil.

INSCRIÇÕES — As inscrições foram abertas e seguem até o dia 25 de janeiro de 2026, através do site da Prêmio Embratur Visit Brasil . O anúncio dos vencedores e entrega da premiação acontece em março do ano que vem, durante o Visit Brasil Summit, que acontecerá em Brasília (DF).