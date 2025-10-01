Correio do Litoral
Calendário de matrículas na rede municipal de Paranaguá começa nesta quarta

Redação
Rematrículas e transferências de estudantes que já frequentam escolas e CMEIs acontecem de 1º a 15 de outubro

A Prefeitura de Paranaguá divulgou o cronograma de matrículas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026. O processo inicia nesta quarta-feira (1º), e segue até dezembro de 2025. 

O processo inclui rematrículas, transferências e novas matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

De acordo com a secretária de Educação e Ensino Integral, Fabíola Soares Arcega, a organização das etapas busca garantir que todas as crianças em idade escolar tenham acesso à vaga na rede municipal de ensino, bem como assegurar a continuidade dos estudos dos alunos já matriculados.

“É importante que as famílias acompanhem atentamente as datas e providenciem a documentação necessária para cada etapa do processo para não perder os prazos.” ressalta a secretária. “A intenção é que o cronograma atenda a todas as famílias com antecedência e de forma organizada”, ressaltou.

As matrículas podem ser feitas pelo canal on-line pelo WhatsApp e diretamente nas próprias instituições de ensino.

Etapas do processo:

1º a 15/10/2025 – Rematrículas na Rede Municipal: estudantes que já frequentam escolas e CMEIs terão suas vagas asseguradas para o próximo ano letivo.

1º a 15/10/2025 – Transferências Internas nos CMEIs: período destinado às famílias que desejam mudança de unidade entre os Centros Municipais de Educação Infantil.

10 a 21/11/2025 – Matrícula dos estudantes do 5.º ano para a Rede Estadual: encaminhamento dos alunos concluintes do Ensino Fundamental I para a continuidade dos estudos no 6.º ano.

24 e 25/11/2025 – Novas matrículas nas Escolas: atendimento a crianças da Educação Infantil (Infantil 4 e 5) e do Ensino Fundamental (1.º ano), com base na declaração de matrícula obrigatória e de frequência.

27 e 28/11/2025 – Transferências internas nas escolas: alunos do 2.º ao 5.º ano poderão solicitar mudança de instituição.

19/11/2025 – Publicação do edital de convocação: divulgação da lista de estudantes contemplados para novas matrículas, conforme cadastro na Central de Matrículas.

24 a 28/11/2025 – Novas matrículas nos CMEIs: realizadas nas unidades indicadas pelo edital, no horário das 8h às 11h30.

2 a 13/12/2025 – Novas matrículas nas Escolas e CMEIs: período voltado a estudantes com idade obrigatória sem cadastro prévio e alunos provenientes da rede privada.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares, nos CMEIs ou junto à Central de Matrículas da Secretaria Municipal de Educação (41)99847-5265.

Redação
