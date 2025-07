Paranaguá se prepara para a maior festa de sua história no aniversário de 377 anos

Foto: Wilson Leandro

A cidade de Paranaguá se prepara para uma extensa programação comemorativa pelos seus 377 anos, com grandes eventos previstos entre os meses de julho e agosto. A estrutura na Praça de Eventos já está sendo montada para receber a 13ª edição da Festa Nacional da Tainha, o aniversário da cidade e a tradicional confraternização de motociclistas, o Paranaguá Motos.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância do evento para o município. “Vivemos essa expectativa. Acredito que será a maior festa que Paranaguá já teve, atraindo turistas, movimentando e fomentando o comércio. Agradeço imensamente os parceiros que nos ajudam a realizar essa festa e todas as secretarias envolvidas”, afirmou.

De 11 a 20 de julho acontece a Festa Nacional da Tainha, que reunirá atrações gastronômicas, culturais e musicais. Entre os destaques da programação estão os shows nacionais com o grupo Sambô e a dupla Thaeme & Thiago. A festa ainda contará com apresentações de fandango, valorizando a cultura e a culinária caiçara.

As comemorações do aniversário de 377 anos de Paranaguá seguem de 25 a 29 de julho, com nomes de peso no palco principal: Só Pra Contrariar, Raça Negra, Humberto & Ronaldo, Ballet Bolshoi e a cantora gospel Eyshila prometem emocionar o público.

Em agosto, após seis anos de pausa, o tradicional encontro de motociclistas retorna com a 20ª edição do Paranaguá Motos, entre os dias 1 e 3. A atração principal será o show da banda Tihuana, no sábado (2). A praça de alimentação permanecerá em funcionamento durante toda a sequência de festas, gerando mais dias de trabalho e renda para empreendedores e comerciantes locais.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio