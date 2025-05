Capacitação gratuita para empreendedores chega a Guaratuba, Matinhos e Pontal

Foto: Gerar/Divulgação

O litoral paranaense recebe, nos dias 26, 27 e 28 de maio, o Projeto Mega (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas), uma iniciativa que oferece capacitação gratuita para micro e pequenos empreendedores, artesãos e quem deseja iniciar um negócio.

Além de formação prática, os três melhores alunos de cada cidade – que não tiverem faltas e se destacarem – receberão R$ 1.500,00 para investir em seus empreendimentos.

Promovido pela Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), organização social com mais de 20 anos de atuação, o Mega tem como objetivo fortalecer negócios locais por meio de orientações em marketing, precificação, formalização e gestão financeira.

Oportunidade para quem quer empreender ou melhorar seu negócio

Michela Notti, coordenadora do projeto, explica que o curso vai além do conhecimento técnico: “Levamos formação e informação para que os empreendedores alavanquem seus negócios com o suporte de nossos consultores, contribuindo para a economia local. O MEGA também olha para o lado humano, ajudando quem nem sempre tem acesso a esse tipo de capacitação.”

Durante oito dias de aulas, os participantes recebem:

✔ Apostila, bloco de notas e caneta

✔ Camiseta e logomarca personalizada para o negócio

✔ Dois meses de consultoria individual após o curso

Como participar

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelos links abaixo:

📍 Guaratuba – 26/05 | 19h

📌 Local: Acig – R. José Nicolau Abagge, 1010

🔗 Inscrição: https://forms.gle/FriwQ1fi9axWD1PU9

📍 Matinhos – 27/05 | 19h

📌 Local: Acima – R. Pastor Elías Abraão, 153

🔗 Inscrição: https://forms.gle/5MXec1ZDnGnmZL2aA

📍 Pontal do Paraná – 28/05 | 19h

📌 Local: Aciapar – Av. Santa Mônica, 485

🔗 Inscrição: https://forms.gle/3VJjmWgfJNx7adcs8