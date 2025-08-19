Correio do Litoral
Expedição do Conhecimento da Itaipu chega a Pontal do Paraná

Redação
Foto> Itaipu Parquetec

O caminhão da Expedição do Conhecimento da Itaipu chegou nesta terça-feira (19) e fica até quinta-feira (21) em Pontal do Paraná.

O projeto itinerante da Itaipu Binacional, em parceria com o Itaipu Parquetec, transforma caminhões em salas de aula móveis, oferecendo atividades interativas sobre água, energia e sustentabilidade para crianças, jovens e adultos.

“A expedição é uma maneira de levar às comunidades mais distantes o conhecimento sobre o meio ambiente e a importância da educação ambiental, atingindo, em especial, crianças das escolas municipais que ocupam o nosso território”, afirma o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

Irineu Colombo, “O caminhão ressalta o aprendizado teórico e é retomado pelos professores em projetos escolares”, explica o diretor superintendente da Itaipu Parquetec, “Está no DNA da empresa cuidar do meio ambiente, e educar as novas gerações é uma forma de fazer isso”, completa Carlos Carboni, diretor de coordenação da Itaipu.

Entre as atrações da Expedição do Conhecimento estão:

🔭 Planetário móvel

🎬 Mini cinema educativo

🔬 Microscópios e experimentos

🕶️ Óculos de realidade virtual

🏗️ Maquetes interativas

Durante o dia, os alunos do 4º e 5º anos de Pontal do Paraná terão a oportunidade de visitar o caminhão, que também estará aberto à comunidade nos seguintes horários:

🗓️ Terça-feira (19): 18h às 19h

🗓️ Quarta-feira (20): 18h às 19h40

🗓️ Quinta-feira (21): 17h às 18h

📍 Localização: Em frente ao ginásio da Escola Municipal Primavera

Endereço: Av. Tom Jobim – Balneário Primavera, Pontal do Paraná

