Carnatrem na Maria Fumaça é a nova alternativa no Litoral

Fotos: Associação Brasileira e Preservação Ferroviária

O Carnaval do Litoral promete novidades em 2025, começando por Guaratuba, que encerra um longo período de domínio dos trios elétricos e adota quatro palcos com estilos variados ao longo da avenida 29 de Abril.

Outra inovação é o “Carnatrem” um passeio ferroviário temático que une as celebrações da data à história ferroviária da região.

Conduzido por uma locomotiva a vapor de 1884, o passeio percorrerá a Estrada de Ferro Princesa Isabel, conectando as cidades de Morretes e Antonina.

Durante o trajeto, os passageiros farão uma parada na Chácara Bonita, em Morretes, onde acontecem degustações de bebidas e pratos.

Além das experiências gastronômicas, a parada oferece aos visitantes a oportunidade de explorar um museu de antiguidades e participar de atividades de confraternização em um espaço de 28.300 m² em meio à atmosfera histórica do local.

Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, essa e outras operações ajudam a alavancar as atrações turísticas paranaenses envolvendo o recorte ferroviário. “Ter cada vez mais programações e atrações dentro deste segmento de turismo ferroviário é muito relevante, sobretudo em datas e períodos temáticos de celebrações. Já tivemos passeios de trem com tema natalino, de verão e agora de carnaval, o que ajuda a divulgar o Paraná aos turistas de outras partes do País”, disse.

O passeio será operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). “O Carnatrem é uma iniciativa que combina turismo histórico e cultural em uma experiência única, pensada para famílias e grupos de amigos que desejam aproveitar o Carnaval de forma diferenciada, explorando as paisagens e a riqueza histórica do litoral paranaense”, destaca a coordenadora da operação, Suiani Ilg.

Os passeios acontecem nos dias 8, 15, 22 de fevereiro e 1º de março, sempre aos sábados, com saída às 18h da Estação Ferroviária de Morretes. Confira valores, horários e demais informações AQUI.

MARIA FUMAÇA – A locomotiva foi restaurada em 2018 pela ABPF e segue operando pela associação. Durante todo o ano, são realizados passeios entre as duas cidades do Litoral, por meio do chamado Trem Caiçara, além de outras operações especiais, como a durante o Natal, quando uma programação temática é ofertada ao público.