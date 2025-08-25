Barco veterinário atende animais de estimação nas comunidades marítimas

Projeto Patinhas Caiçaras leva atendimento veterinário gratuito para comunidades insulares e seguirá com agenda mensal até novembro

Fotos: TCP

Na manhã desta quinta-feira (21), a Ilha de Piaçaguera recebeu a visita do projeto Patinhas Caiçaras, iniciativa da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, que leva atendimento veterinário gratuito diretamente às ilhas e outras de comunidades marítimas da região.

A ação de ontem resultou no atendimento de 24 animais de estimação, entre cães e gatos, que puderam passar por exames de hemoparasitose, receber as vacinas antirrábica e polivalente, além de tratamentos ou medicamentos, de acordo com o encaminhamento veterinário.

O atendimento foi realizado a bordo de uma estrutura montada em uma embarcação, que foi adaptada para permitir que os animais fossem recebidos e até mesmo permanecessem em observação quando necessário. Os procedimentos foram conduzidos por veterinários voluntários da clínica MedicalPet, parceira do projeto, com insumos e logística custeados pela TCP. A embarcação chegou em clima de mobilização: famílias aguardavam no cais com seus pets, acompanhando os atendimentos e recebendo orientações dos profissionais.

De acordo com Kayo Zaiats, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP, “o Projeto Patinhas Caiçaras nasce de uma demanda recorrente das comunidades insulares e responde também a uma necessidade mais ampla do município, que é o acesso a cuidados básicos para animais de estimação, especialmente cães e gatos, que estão entre os mais presentes nos lares da região. A falta de atendimento veterinário regular e de orientações sobre práticas preventivas compromete não apenas o bem-estar dos animais, mas também a saúde pública e a convivência comunitária”.

A ação também promoveu orientações práticas aos tutores, abordando temas como alimentação adequada, cuidados diários e controle de parasitas. Marisete do Rosario da Costa é moradora de Piaçaguera e levou seis cachorros para participar da ação. “Para nós que moramos em uma ilha, esta ação foi muito boa, a melhor notícia que a gente teve este ano, porque a gente não tem oportunidade de levar em Paranaguá, é difícil. Tem muita gente que vem de barco e largam cachorros no mar, na beira das praias e das ilhas, e eu acabei adotando estes”, explica.

A partir deste mês, o Patinhas Caiçaras terá agenda fixa, com próximas visitas previstas para 18 de setembro, em Amparo, 23 de outubro, em Ponta do Ubá, e 20 de novembro, em São Miguel. Voltada exclusivamente para comunidades insulares da área de influência direta do Terminal, a ação integra o Projeto Saúde Caiçara, parte do Programa de Educação Ambiental às Comunidades. Com a crescente participação da comunidade, a expectativa é manter o Projeto no calendário de 2026.

Na edição-teste do projeto, realizada no dia 14 de maio, na comunidade de Eufrasina, 24 cães foram atendidos, todos imunizados com vacinas antirrábica e polivalente, e passaram por exames de hemoparasitose, permitindo a avaliação para possíveis castrações e tratamentos posteriores.

Este comunicado faz parte do Programa de Comunicação Social que atende à condicionante da Licença de Operação Nº 1356/2016 1ª Ret. 1ª Renov. do Ibama.