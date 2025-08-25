Correio do Litoral
Programa Moradia Legal atende nesta semana na Subprefeitura do Coroados

Devido ao grande número de moradores interessados, o atendimento presencial para cadastramento de imóveis no Programa Moradia Legal, de regularização fundiária, foi prorrogado no balneário Coroados e região.

O programa é realizado pela Prefeitura de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Habitação, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e a empresa Tributech.

A prorrogação tem como objetivo atender todos os moradores dos bairros Coroados, Barra do Saí e Praia das Palmeiras.

O plantão acontecerá na Subprefeitura do Coroados, localizada na Rua Francisco Guns, nº 416, entre os dias 25 e 28 (segunda a quinta)

Na segunda-feira (25), o atendimento terá início às 10h. Nos demais dias, seguirá o horário normal da Subprefeitura, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

O Programa Moradia Legal oferece à população a oportunidade de garantir segurança jurídica, acesso à documentação oficial e valorização do patrimônio, seguindo a Lei Municipal nº 2.128/2025 e o Provimento Conjunto nº 02/2020-GP/CGJ do TJ-PR.

Para mais informações, os interessados podem procurar a equipe técnica durante o plantão ou entrar em contato diretamente com a empresa Tributech, responsável pela execução do programa, pelo telefone (44) 99801-7182.

