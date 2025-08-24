Sindicato dos Metalúrgicos de Paranaguá e do Litoral reelege presidente

Silvio Nunes teve 94% dos votos | fotos: Divulgação

O presidente Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Paranaguá e Litoral do Paraná, Silvio Martins Nunes, foi reeleito nesta sexta-feira (22) para mais um mandato de quatro anos.

A chapa única foi eleita com 94% dos votos. “Nos últimos anos, buscamos fortalecer a representatividade da categoria e ampliar conquistas para os metalúrgicos. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e nos dá ainda mais responsabilidade para continuar defendendo os direitos dos trabalhadores”, afirmou Nunes.

Confira a composição da diretoria do Sindimetal:

Presidente: Silvio Martins Nunes

Vice-presidente: João Victor Cordeiro de Oliveira

Secretário-geral: Weliton da Silva Gomes

Primeiro secretário: Licir Geraldo

Tesoureiro geral: José Gildo da Silva Ramos

Primeiro tesoureiro: Dirceu Pinheiro de Souza

Conselho Fiscal

Efetivos: Marcelo Martins Honorato Ferreira, Luiz Carlos Dias Wazima, Fábio Júnior Cardoso dos Santos

Suplentes: Antonio Alves Batista, Oallysson Garcia Gonçalves, Erivelto Viana