Sindicato dos Metalúrgicos de Paranaguá e do Litoral reelege presidente
O presidente Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Paranaguá e Litoral do Paraná, Silvio Martins Nunes, foi reeleito nesta sexta-feira (22) para mais um mandato de quatro anos.
A chapa única foi eleita com 94% dos votos. “Nos últimos anos, buscamos fortalecer a representatividade da categoria e ampliar conquistas para os metalúrgicos. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e nos dá ainda mais responsabilidade para continuar defendendo os direitos dos trabalhadores”, afirmou Nunes.
Confira a composição da diretoria do Sindimetal:
Presidente: Silvio Martins Nunes
Vice-presidente: João Victor Cordeiro de Oliveira
Secretário-geral: Weliton da Silva Gomes
Primeiro secretário: Licir Geraldo
Tesoureiro geral: José Gildo da Silva Ramos
Primeiro tesoureiro: Dirceu Pinheiro de Souza
Conselho Fiscal
Efetivos: Marcelo Martins Honorato Ferreira, Luiz Carlos Dias Wazima, Fábio Júnior Cardoso dos Santos
Suplentes: Antonio Alves Batista, Oallysson Garcia Gonçalves, Erivelto Viana