Pontal do Paraná faz novo mutirão de castração de cães e gatos

A Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná realizará mais um Mutirão de Castração de cães e gatos nos dias 2, 3 e 4 de setembro – terça, quarta e quinta da semana que vem. A ação acontece na Praça de Ipanema.

A iniciativa visa o controle populacional de animais, priorizando cães e gatos de tutores em situação de vulnerabilidade social e animais resgatados das ruas.

A castração é uma medida essencial para garantir o bem-estar e a saúde dos animais, prevenindo uma série de doenças graves, como infecções, tumores e problemas hormonais. Além disso, é uma das ações mais eficazes no controle populacional, ajudando a evitar a reprodução descontrolada que resulta em filhotes indesejados, muitos dos quais acabam abandonados nas ruas.

Inscrições e documentação necessária:

Para solicitar a castração, é necessário fazer a inscrição via protocolo, que pode ser realizado presencialmente na sede da Prefeitura / Subprefeitura ou online pelo link abaixo. No cadastro, é preciso anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, o Cadastro Único para Programas Sociais (não obrigatório, mas tem prioridade quando baixa renda) e fotos do animal.

Link para o protocolo: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9

Critérios de Seleção:

As castrações serão realizadas conforme os critérios de prioridade:

– Animais de tutores com comprovante de CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo.

– Protetores de animais cadastrados.

– Animais resgatados da rua.

– Somente tutores residentes no município de Pontal do Paraná, com animais entre 6 meses e 8 anos.

Além desses critérios, serão priorizados os pedidos mais antigos. Devido à alta demanda, quem não for atendido neste mutirão será colocado na fila para futuras edições.

Praça de Ipanema – Rua São Luiz esquina com Rua Dona Alba de Souza e Silva

Mais informações: (41) 93500-7993