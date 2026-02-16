Carnaval reúne multidões em todo o Litoral do Paraná

Polícia Militar divulga estimativas de público do começo da festa em Matinhos, Guaratuba, Antonina e Pontal do Paraná

Guaratuba | imagem: Divulgação

O Carnaval no Litoral do Paraná reuniu quase 500 mil pessoas entre sábado (14) e domingo (15), conforme estimativas da Polícia Militar do Paraná. A maior concentração de público foi registrada nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Antonina e Pontal do Paraná, que concentraram grande parte da programação carnavalesca e do fluxo turístico no período.

De acordo com a PM, Matinhos teve aproximadamente 290 mil pessoas, impulsionadas por uma programação diversificada e distribuída em diferentes pontos da cidade. O município recebeu blocos tradicionais, apresentações de bandas carnavalescas e desfiles com trios elétricos na região central, em Caiobá e na Praia Mansa, mantendo fluxo intenso de foliões ao longo do dia e da noite.

Em Guaratuba, mais de 80 mil pessoas participaram das festividades entre sábado e domingo, avalia a PM. A programação foi marcada principalmente por desfiles de trios elétricos e blocos de Carnaval ao longo da orla e na área central, além de atividades voltadas ao público infantil, como matinês, ampliando o perfil dos frequentadores e garantindo presença constante de famílias e turistas.

Antonina reuniu um público estimado pela PM em aproximadamente 50 mil foliões no período, mantendo o formato tradicional do carnaval local. A cidade recebeu blocos de rua, apresentações de bandas musicais e desfiles de escolas de samba, realizados em áreas históricas do município, o que reforçou o caráter cultural dos festejos.

Pontal do Paraná | foto> Divulgação

Já em Pontal do Paraná, a estimativa foi de mais de 30 mil pessoas entre sábado e domingo, com eventos distribuídos em diferentes balneários. A programação incluiu desfiles de trios elétricos em Praia de Leste, Santa Terezinha e Ipanema, além de blocos carnavalescos e apresentações musicais em Pontal do Sul, contribuindo para uma movimentação expressiva e descentralizada ao longo da orla.

Paranaguá também teve uma intensa movimentação, com o desfiles das escolas de samba e outros eventos. Até a publicação desta notícia, a PM não havia divulgado estimativa de público.