Carnaval de Pontal do Paraná arrasta multidões e segue neste domingo com desfiles e shows
Primeira noite reuniu foliões em cinco balneários e programação continua neste dia 15 com matinês, desfile e atrações até a madrugada
O Carnaval de Pontal do Paraná começou em ritmo acelerado neste sábado (14), reunindo milhares de foliões em diferentes pontos da cidade.
A festa acontece simultaneamente em cinco balneários e continua neste domingo (15) com desfile de bloco, matinês e programação noturna.
No sábado, o Bloco Pinga e Festa e Owh tomou conta do Centro de Eventos no balneário Marissol, arrastando uma multidão ao som do Trio Elétrico Águia, DJ Alan, Banda Manga Lee, Duca Sessions e Chamavó.
No balneário Praia de Leste, o público curtiu apresentações do Trio Alucinação, DJ Carioca, Banda Sambatuka e Banda Inovati.
Em Santa Terezinha, a animação ficou por conta do Trio Cambiro e DJ Jeff.
Já em Ipanema, subiram ao palco o Trio Magia, DJ Célio e Banda Alto Astral.
A abertura oficial do carnaval ocorreu com a entrega simbólica da chave da cidade pelo prefeito Rudão Gimenes à Rainha do Carnaval, Tatiana Balbino, e ao Rei Momo, Ary Junior, marcando o início da programação do CarnaPontal 2026.
Pontal do Sul com programação especial neste ano
Em 2026, Pontal do Sul está com uma programação diferenciada dentro do CarnaPontal.
No sábado (14), a Banda Toke Suave garantiu o clima festivo da noite e movimentou o balneário.
Neste domingo (15), a festa continua em Pontal do Sul das 21h à 0h com show da Banda Pimenta Rosa.
Para as crianças, a programação acontece no Palco Sambaqui, das 17h às 21h, com DJ Baron Dance, ampliando as opções de lazer para toda a família.
Programação deste domingo (15)
Desfile – Desfile do Bloco Siri na Folia no balneário de Ipanema, a partir das 16h.
Matinês – das 17h30 às 19h30
Santa Terezinha: Trio Alucinação, DJ Jeff e recreação infantil
Ipanema: Trio Magia, DJ Célio e recreação infantil
Shangri-lá: Trio Cambiro, DJ Alan e recreação infantil
Programação noturna – das 21h às 2h
Praia de Leste: Trio Elétrico Águia, DJ Carioca e Banda Alto Astral
Santa Terezinha: Trio Alucinação, DJ Jeff e Banda Toke Suave
Ipanema: Trio Magia, DJ Célio e Banda Manga Lee
Shangri-lá: Trio Cambiro e DJ Alan
Pontal do Sul (21h à 0h): Banda Pimenta Rosa
Com cinco dias de festa distribuídos em cinco balneários o município realiza a maior programação de Carnaval do litoral paranaense.
Campanha “Não é Não” e orientação ao público
Durante o evento, a vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini e a vereadora Any Messina estiveram presentes ao lado do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, participando da programação com a distribuição de folders da campanha “Não é Não”.
A ação contou ainda com a presença da secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social, Kathia Salomão de Souza, levando orientações sobre o enfrentamento ao assédio e reforçando que respeito é obrigação.
Também houve orientação sobre a proteção de crianças e adolescentes, com informações sobre violência, trabalho infantil e exploração sexual.
Entre os presentes também esteve a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, acompanhando a programação do CarnaPontal.
Segurança e proteção
A Prefeitura de Pontal do Paraná orienta para que todos aproveitem a festa com responsabilidade:
Se beber, não dirija
Evite entrar no mar após consumir bebida alcoólica
A Prefeitura lembra que o Carnaval é tempo de alegria, mas exige atenção à proteção de crianças e adolescentes. Violência, trabalho infantil e exploração sexual são crimes.
Em caso de suspeita ou confirmação de violação de direitos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar de Pontal do Paraná.
O CarnaPontal segue até terça-feira com atrações espalhadas pelos balneários e matinês voltadas às famílias.
A programação completa e possíveis atualizações estão disponíveis nas redes oficiais da Prefeitura de Pontal do Paraná.