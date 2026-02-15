Bailinho Infantil Batucadinha é sucesso no Carnaval de Paranaguá
Primeiro bailinho infantil se repete neste domingo, a partir das 16h, na Praça de Eventos
A Prefeitura de Paranaguá realizou na tarde deste sábado (14), o primeiro Bailinho Infantil Batucadinha. O evento aconteceu na Praça de Eventos, espaço especialmente preparado para receber crianças e famílias, que puderam aproveitar um carnaval animado ao som das tradicionais marchinhas.
A grande surpresa da tarde foi a apresentação do grupo Encantadas, que levou personagens carnavalescos, muito batuque e interação com o público, animando ainda mais a folia infantil.
Personagens e super heróis também participaram da folia. Muita música de Carnaval garantiu diversão para toda a família. Confetes e serpentinas completaram o clima de alegria para as crianças que participaram do baile.
A corte real do Carnaval também esteve no bailinho, divertindo o evento e dançando com as crianças.
Outra atração preparada pela Secultur foi a pintura facial. As crianças puderam fazer maquiagens artísticas no rosto, deixando o visual ainda mais colorido para o grande bailinho infantil.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, ressaltou a importância da programação voltada às famílias. “O nosso objetivo, junto com o prefeito Adriano Ramos, é trazer toda a família para curtir o Carnaval. Hoje vemos pais, mães, filhos e avós brincando o Carnaval no mesmo espaço, de forma sadia e divertida. É exatamente isso que queremos”, afirmou.
Para a moradora Ana Paula dos Santos, o evento superou as expectativas. “Foi a primeira vez que trouxe minha filha para um bailinho infantil e ela está adorando. A Prefeitura está de parabéns, porque esse Carnaval infantil está maravilhoso e com muitas atrações para as nossas crianças”, destacou.
O Bailinho Infantil Batucadinha acontece novamente neste domingo (15), a partir das 16h, na Praça de Eventos, com mais diversão garantida para as crianças e suas famílias.
Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi