Casa da Faep é ponta de lança no apoio aos produtores de leite, diz Santin Roveda

Meneguette, Piana e Roveda na AgroLeite

O secretário estadual da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, acompanhou o vice-governador Darci Piana e o presidente da Federação da Agricultura do Paraná, Ágide Eduardo Meneguette, na inauguração da Casa da Faep, no centro de exposição da AgroLeite em Castro, nos Campos Gerais. “O leite forma uma cadeia produtiva de excelência porque mobiliza milhares de famílias e produtores e a região de Castro e dos Campos Gerais é uma referência no país. um segmento que merece a devida atenção e de incentivos porque enfrenta a concorrência desleal do mercado exterior e luta para manter a atividade”, disse Santin Roveda.

“A instalação de uma estrutura da Faep na exposição mostra que a federação está muito atenta e destaca a importância da produção do leite no Paraná para a economia do estado e para as famílias que produzem o leite e seus derivados”, completou.

A AgroLeite é considerada uma das principais feiras agropecuárias do Brasil e destaca ainda a importância na promoção do agronegócio paranaense. Na inauguração da Casa da Faep, Darci Piana enfatizou o papel do Paraná como “o supermercado do mundo”, destacando a liderança do estado na produção de soja, milho, trigo, carnes e lácteos. Ele também ressaltou a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia para manter a competitividade do agronegócio.

Liderança

A nova estrutura serve como um ponto de apoio e encontro para os produtores rurais durante a feira. Sob a liderança de Ágide Eduardo, a Faep, segundo Santin Roveda, continua a desempenhar um papel vital na defesa dos interesses dos agricultores, oferecendo suporte técnico, jurídico e educacional.

O presidente da federação destacou a gestão participativa e inovadora, comprometida com o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Paraná. “O agronegócio é uma parte fundamental da economia paranaense e como frequentemente destaca o governador Ratinho Júnior, é um grande fornecedor de alimentos para o Brasil e o mundo. A AgroLeite serve como uma vitrine para essa pujança, reunindo produtores, empresas, pesquisadores e consumidores em um ambiente propício à troca de conhecimento e negócios”.

Na inauguração, Santin Roveda destacou a importância de iniciativas voltadas para a regularização fundiária e o apoio aos pequenos produtores, alinhando-se com os objetivos da Faep de promover um setor agrícola forte e sustentável. “Sob a liderança de Ágide Eduardo, a Faep está comprometida em continuar promovendo um setor agrícola forte e sustentável, reafirmando o papel do Paraná como um protagonista do agronegócio mundial. Este evento destaca a importância contínua do agronegócio para a economia estadual e o esforço coletivo para garantir seu crescimento e sustentabilidade futuros”, disse o secretário estadual de Justiça e Cidadania.