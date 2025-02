Inaugurado novo Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, em Guaratuba

Fotos: Gabriel Rosa/AEN

Após 20 anos de espera, Guaratuba celebrou nesta quinta-feira (27) a inauguração da nova sede do Colégio Estadual Deputado Aníbal Khury, no bairro Coroados, que agora terá ensino médio.

O novo colégio tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída e capacidade para até mil alunos. São 12 salas de aula climatizadas, laboratórios de química, biologia e informática, quadra poliesportiva, anfiteatro, bicicletário e estacionamento. A obra custou R$ 12,7 milhões.

O terreno, com 7,5 mil metros quadrados, foi doado pelo município em 2013, na gestão da ex-prefeita Evani Justus, hoje vice-prefeita.

Para o prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, a nova unidade representa um marco para a educação do município. “Além de garantir mais vagas, essa estrutura já nos prepara para o crescimento da cidade. Sem dúvida, é um avanço significativo para a rede pública de ensino”, ressaltou. Até o ano passado, o colégio funcionava em um prédio cedido pela prefeitura, que já não atendia mais às necessidades da comunidade escolar.

“A mudança foi radical. Saímos de um espaço pequeno, dividido entre madeira e alvenaria, onde atendíamos cerca de 300 alunos, para uma escola moderna e totalmente equipada”, comemorou o diretor Fábio José de Araújo, que está à frente da instituição há 20 anos. Agora, além de ampliar a capacidade de atendimento para até mil alunos, a instituição que só atendia o ensino fundamental passa a ofertar também o ensino médio.

A cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Darci Piana, secretário estadual da Educação, Roni Miranda, os deputados estaduais Denian Couto e Nelson Justus e o superintendente geral de Relações Institucionais do Governo, Renato Adur.

Com informações da AEN e Prefeitura de Guaratuba