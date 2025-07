Detran do Paraná está entre os mais ágeis no envio de dados para o Plano Nacional de Trânsito

Sistema de Gestão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito | foto: Giuliano Gomes/Detran PR

O Ministério dos Transportes destaca, neste mês de julho, os estados com envio pontual de dados ao novo sistema de gestão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O Paraná está entre os que lideram na agilidade da atualização trimestral da plataforma, trabalho que é feito pelo Detran-PR e demais órgãos ligados ao Sistema Nacional de Trânsito.

Conforme o governo federal, as informações são fundamentais para que o planejamento em nível nacional se traduza em medidas concretas e contribua para a redução de mortes no trânsito em todo o país. A partir do registro das estratégias de prevenção regionais, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, pode acompanhar o desempenho das metas e identificar boas práticas.

O presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que o bom trabalho do Estado é resultado do comprometimento dos órgãos de trânsito, dos municípios e do investimento contínuo em tecnologia por parte do estado. “Também representa uma gestão eficiente, transparente, preocupada com a preservação de vidas e alinhada às diretrizes nacionais de segurança viária, afirmou.

De acordo com a Senatran, a modernização da segurança viária no Brasil depende do acesso contínuo a dados confiáveis sobre sinistros em todas as regiões. “É fundamental que todos os estados se integrem ao sistema. Não se trata apenas de cumprir uma obrigação administrativa, mas de salvar vidas. Sem dados, não há diagnóstico; sem diagnóstico, não há políticas públicas eficazes”, alerta o Secretário, Adrualdo Catão.

Desde janeiro, a Senatran opera através de um novo sistema que permite monitorar com maior precisão as ações em andamento nas diferentes regiões do país. Ele permite consolidar indicadores, cruzar informações e fortalecer a base de evidências necessárias para a formulação de políticas públicas mais eficazes em segurança viária, educação no trânsito, fiscalização e infraestrutura.

A posição de destaque no envio pontual de dados é compartilhada com Paraíba, Santa Catarina, Minas Gerais e Rondônia.

Dados

O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito é estruturado em iniciativas e seus respectivos produtos. Os Detrans de cada estado são responsáveis por enviar informações referentes aos produtos de sua responsabilidade, sejam eles previstos originalmente no Plano ou não, desde que contribuam para a redução de mortes e lesões no trânsito, assim como os municípios.

Alguns dos informados pelo Detran-PR dizem respeito a ações voltadas à segurança viária, como a capacitação “Caminhos para uma mobilidade mais segura – MOBISeV”, realizada no mês de julho para profissionais da área em parceria entre a Associação Brasileira de Segurança Viária (ABSeV), Instituto de Pesquisas em Transportes (IPR) e Superintendência do Estado do Paraná do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/PR), com apoio do Departamento de Trânsito do Paraná e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR).

Outra ação é a “Roda de Conversa sobre Gente em Trânsito”, realizada com veículos de comunicação. O objetivo é alinhar entre técnicos e a imprensa a divulgação de informações importantes para conscientização sobre segurança no trânsito.