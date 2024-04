Casal de idosos presta vestibular da Unespar. Os dois querem ser professor.

O casal Paulo Roberto Santos Ribeiro e Luzia Santos Ribeiro, ambos de 62 anos, e juntos há 40, participaram, no dia 7 de abril, do Processo de Seleção 2 (PS2) do Vestibular Completar 2024 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no campus de Paranaguá.

Consistindo apenas de uma prova de redação, o vestibular reuniu o desejo dos cônjuges em ingressar no magistério, embora para áreas acadêmicas distintas. Enquanto Paulo tentou uma vaga para história, a esposa buscou outra em matemática.

“Quero ser professor de história”, diz Paulo. “Professor de história não faz mal ser de idade. Quanto mais ele tem, mais dá veracidade às coisas”, brincou. Já Luzia afirmou que o curso para o qual está tentando aprovação na Unespar “é um sonho que estou tirando da gaveta”.

Luzia cursou até o segundo ano do magistério com o objetivo futuro de ser professora de matemática. No entanto, se casou com Paulo e optou por cuidar da casa e dos filhos. “Mas sempre com a vontade de me formar professora de matemática”, revela.

Caso seja aprovada, o curso de matemática não será a primeira experiência universitária de Luzia. No início da década passada, chegou a fazer o curso de tecnólogo em Orientação Comunitária na Universidade Federal do Paraná (UFPR), mas “não era aquilo que eu queria, desisti no último semestre, porque ele [o marido] também ficou doente”, contou.

Paulo, que é operador de loja, nunca frequentou a universidade e, incentivado pela esposa, acredita que estudar é um modo de “não deixar a mente parar”. “Ainda mais hoje que tudo é internet, é globalizado. Então é isso que eu quero. É um grande motivo para viver mais e melhor”, reforça.

O casal tem um filho e duas filhas, mas só o primeiro se formou – em informática – enquanto as demais pararam no ensino médio. “Falei para a mais nova que logo, logo você vai voltar a estudar. E ainda vai ser formar”, garantiu Luzia.

Na torcida por um desfecho feliz para ambos na Unespar, o casal já faz planos para o caso de ser aprovado. “Daqui a pouco já vou me aposentar e me dedicar totalmente a estudar, conhecer mais as coisas”, projetou Paulo. Luzia, por sua vez, entende que “vai ser uma alegria continuar do lado do instituto. Era meu sonho ser professora dali. Foi um ciclo na minha vida que, se Deus permitir, vai continuar e vai se concretizar”, explicou.

Agora só resta ao casal conter a ansiedade e esperar o resultado do vestibular complementar, no próximo dia 23.

Fonte: Fábio Candido dos Santos / Comunicação da Unespar