Prefeitura de Paranaguá firma parceria com CIEE e construtora para capacitar jovens para o mercado de trabalho

Adriano Ramos e Antoninho Caron assinam convênio | fotos: Wilson Leandro

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, recebeu nesta sexta-feira (22), no Palácio São José, o diretor-presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), Antoninho Caron, para oficializar uma parceria que vai oportunizar a inserção de 40 jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

De acordo com o prefeito, o convênio entre a Prefeitura, o CIEE e a construtora Zortéa marca um passo importante para a inclusão social da juventude parnanguara. “Esses jovens terão uma oportunidade única de capacitação, treinamento e convivência no ambiente de trabalho. Na Paranaguá de todos, não podemos deixar invisíveis aqueles que mais precisam”, destacou Adriano.

O diretor-presidente do CIEE explicou que o programa terá duração de 21 meses. Nesse período, os aprendizes terão um dia de formação teórica em sala de aula e quatro dias de prática na Prefeitura.

“A proposta é preparar esses jovens para que adquiram confiança, treinamento e qualificação. Ao final, estarão aptos a se inserir de forma competitiva no mercado de trabalho”, afirmou Caron.

Com 58 anos de atuação, o CIEE já colocou mais de 2 milhões de jovens no mercado, entre aprendizes e estagiários. Segundo Caron, além da juventude, a instituição também está criando programas voltados para pessoas de 40, 50 e 60 anos que buscam recapacitação e novas oportunidades.

A secretária municipal da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social, Carolina de Miranda Evangelista Lourenço, ressaltou o impacto social da iniciativa.

“Essa parceria é fundamental para combater o trabalho infantil e oferecer alternativas concretas aos nossos jovens. É uma ação que transforma vidas e constrói novas perspectivas de futuro”, afirmou.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio