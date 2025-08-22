Operação encontra casas de lazer e plantação de cana no Parque Estadual do Palmito

Fotos: Polícia Federal

A operação permanente contra ocupações irregulares em manguezais e outras áreas de preservação de Paranaguá encontrou casas de lazer uma plantação de cana-de-açúcar dentro do Parque Estadual do Palmito (PEP). As casas usadas nos finais de semana foram demolidas e a plantação destruída.

A 25ª Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa) aconteceu nesta quinta-feira (21). Participaram desta fase o Ministério Público Federal (MPF), o IAT (Instituto Água e Terra) – gestor do parque –, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal e secretarias de Meio Ambiente, Obras, Urbanismo e Assistência Social de Paranaguá.

Localizada a cerca de 15 km do centro da cidade, a unidade de conservação de proteção permanente sofre especulação imobiliária, registrando várias formas de ocupação ilegal. De acordo com os fiscais ambientais, trechos do parque chegaram a ser loteados para comercialização.

O parque já havia sido alvo da Aifa em fevereiro do ano passado. Investigações posteriores, porém, apontaram a ocorrência de mais atividades irregulares.

Canal de denúncias

A população pode colaborar com o trabalho contínuo da Aifa. O MPF possui um canal apto a receber denúncias sobre possíveis crimes em áreas de proteção ambiental, como invasões, cercas, construções, aterros, abertura de ruas e descarte de lixo e/ou entulho, por exemplo.

No portal MPF Serviços, basta acessar Denúncias e Pedidos de informação. Dúvidas sobre como denunciar ao MPF podem ser esclarecidas pelo telefone (41) 3219-8754, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.