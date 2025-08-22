Paranaguá vai sediar macrorregional dos Jogos Abertos

A 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, que acontecerá no período entre 28 e 31 de agosto, mobilizará aproximadamente 25 municípios na etapa macrorregional, com competições distribuídas entre o Ginásio de Esportes Joaquim Tramujas, Ginásio de Esportes João Hélio Alves, a Arena Albertina Salmon e o Estádio Fernando Charbub Farah, em Paranaguá.

Quanto aos preparativos, o secretário de Esportes (Sespor) Sílvio Lucas, descreve o evento como um marco estratégico. “A vinda da fase macro dos Jogos Abertos servirá como um projeto piloto para nos prepararmos para fases maiores”.

Até o momento, houve solicitação de alojamento por parte de mais de 20 cidades, incluindo Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Pinhão, União da Vitória, Cruz Machado, Rebouças, Campo Largo, Rio Bonito do Iguaçu, Irati, Imbaú, Telêmaco Borba, São Mateus do Sul, Campina do Simão, Guamiranga, Ponta Grossa, Guarapuava, Candói, Nova Laranjeiras, Prudentópolis, Guaratuba, Piraí do Sul, Castro e Campo Magro/Ivaí.

Sobre a logística, o secretário confirmou os locais dos jogos e ressaltou algumas adaptações que devem ocorrer para as partidas de futebol. “As disputas devem acontecer nos ginásios Joaquim Tramujas, no Albertina Salmon e no João Hélio Alves que fica no Jardim Esperança. E o Futebol 7 vai ser feito ali no Caranguejão. O campo vai ser adaptado, vamos remontar três ou quatro quadras no para poder atender o Futebol 7”, explicou o secretário.

As modalidades dos Jogos Abertos são: Basquete, Futebol 7, Futsal, Handebol, Vôlei de Praia e Voleibol. A organização destaca que o evento não é apenas competição, mas também um elo entre comunidades, clubes e famílias que acompanham o esporte local e estadual, fortalecendo a transparência do processo e os benefícios para jovens, atletas e torcedores.

Além de realizar campeonatos e sediar eventos esportivos, a Prefeitura de Paranaguá tem mostrado crescimento constante, investindo em ações que incentivam a população a valorizar, praticar atividades físicas e a reconhecer as benfeitorias que vêm surgindo na cidade, promovendo saúde, bem-estar.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins