Casal que percorre litoral brasileiro em uma Kombi chega a Guaratuba

Eles percorrem a BR 101, que é uma das maiores rodovias do Brasil, com cerca de 4.750 km, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul

Fotos: Divulgação

Até dezembro de 2024, Mariana Campos, jornalista carioca, e Caio Paganotti, fotógrafo e videomaker paulista, passavam quase o dia inteiro em reuniões online, na frente do computador. Nas horas vagas, alimentavam um sonho que começou durante a pandemia. Decidiram então pedir demissão de seus empregos CLT para se dedicarem integralmente à vida na estrada, com o projeto Se Nossa Kombi Falasse.

O casal acabou de completar um ano morando em uma kombi apelidada de Manu, junto à cachorrinha Tuki, uma vira-lata que agora corre atrás de galinhas e fica amiga de cavalos. Eles começaram a aventura pela BR 101, que é uma das maiores rodovias do Brasil, com cerca de 4.750 km — a maior parte margeando o litoral, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.

Em março de 2025, lançaram no Youtube a websérie Expedição BR 101 Histórias, que pretende contar 101 histórias por todo o caminho, passando por 12 estados, de São José do Norte (RS) até chegar em Touros (RN). A primeira fase da série foi gravada no Rio Grande do Sul, onde iniciaram a viagem; em seguida, percorreram o litoral de Santa Catarina; e agora, chegaram em Guaratuba, em busca da primeira história no Paraná.

“Como morávamos no litoral paulista, ficava mais perto começar pela ponta sul da BR 101, então fomos direto para São José do Norte, onde há uma placa indicando o fim da rodovia”, explica Caio Paganotti. “Até agora, foram quase 1.000 quilômetros conhecendo pessoas e lugares fantásticos”.

“O Brasil é um país muito rico e diverso, e queremos mostrar um pouco dessa complexidade por meio de histórias incríveis. Acreditamos na comunicação como instrumento de transformação, por isso priorizamos personagens que tenham relevância em sua comunidade, ou que inspirem pessoas que podem estar a milhares de quilômetros de distância”, afirma Mariana Campos.

Uma casa de 7m²

A kombi Manu, modelo 2011, é toda adaptada para servir de casa: tem geladeira, fogão, cama, armários e sistemas hidráulico e elétrico, incluindo paineis solares, que garantem o máximo de autonomia para o casal. O veículo recebeu esse nome em homenagem a dois dos poetas preferidos de Mariana e Caio: Manuel Bandeira e Manoel de Barros.

Ainda que tenham guardado dinheiro para garantir o primeiro ano da viagem, Mariana e Caio conseguem remuneração ou permuta prestando serviços de comunicação para pousadas, campings e outros estabelecimentos, além de trabalharem como freelancers de forma remota. De forma geral, o custo na estrada tem sido bem menor do que antes.

Nesse um ano, Mariana e Caio já dormiram em campings, postos de gasolina e até em oficina mecânica, quando precisaram trocar o radiador da kombi. Entre os problemas enfrentados, eles destacam um incêndio ocorrido no camping em que estavam em Imbituba (SC), o fato de terem atolado algumas vezes nas areias do litoral gaúcho e de quando precisaram fugir de um boi furioso. Além, claro, da saudade da família. As experiências da viagem viram conteúdos publicados no YouTube, Instagram, Facebook e Tiktok.