Homem mata genro na área rural de Guaratuba após filha ser agredida

Valdoir Alves de Souza teria agredido a esposa e foi morto por um tiro de espingarda no peito desferido por seu sogro

Foto: PMPR / Publicada no Portal da Cidade Guaratuba

Um homem matou o genro a tiros por volta das 18h desta sexta-feira (20), na localidade rural de Limeira, em Guaratuba. Segundo informações do QAP Litoral Notícias, Valdoir Alves de Souza, de 35 anos, teria agredido a esposa. Ele foi morto por um tiro de espingarda no peito desferido por seu sogro, de 50 anos.

De acordo com o Portal da Cidade Guaratuba, o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a esposa de Valdoir chegou do trabalho em casa junto com o filho e encontrou Valdoir supostamente alcoolizado e sob efeito de drogas. Ele teria tentado tirar o filho pequeno do colo da mãe e, ao tentar fugir com a criança, agrediu a mulher, causando um corte em sua testa.

“Após a agressão, a vítima caminhou cerca de cinco quilômetros até a casa de um primo e pediu para ser levada à vizinha cidade catarinense de Garuva”, informa o Portal.

Em Garuva, ela teria recebido uma ligação de familiares informando que seu pai havia atirado contra o marido. A mulher então encontrou a equipe policial da PM de Guaratuba que havia chamado e os guiou até sua residência.

No local do crime, os policiais constataram a morte de Valdoir. Ao lado do corpo, que já estava coberto por uma lona, foram encontrados um aparelho celular e um facão.

O autor do crime teria fugido para Santa Catarina e até a publicação desta notícia não teria sido encontrado.

Este é o 4º homicídio registrado em Guaratuba e o 9° do Litoral em 2026.

Com informações do QAP Litoral Notícias e Portal da Cidade Guaratuba