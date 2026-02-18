Obra da Ponte de Guaratuba seguiu 24 horas durante o Carnaval

Com 690 trabalhadores divididos em três turnos, a construção avançou com instalação de novos pares de estais em apenas uma semana

Foto: Geraldo Bunniak/AEN

Mesmo durante todo o período de Carnaval, as obras da Ponte de Guaratuba seguiram em ritmo intenso de trabalho. Enquanto milhares pessoas curtiram a folia, as equipes mantiveram foco total nos trabalhos 24 horas por dia, garantindo a continuidade do cronograma de uma das maiores intervenções de infraestrutura em andamento no Estado.

Atualmente, são 690 trabalhadores atuando na construção, organizados em três turnos diários. A mobilização integral das equipes permitiu avanços importantes na última semana, especialmente no trecho estaiado, considerado o segmento de maior complexidade técnica da estrutura.

De acordo com o boletim divulgado no último dia 10 de fevereiro pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que fiscaliza os trabalhos executados pelo Consórcio Nova Ponte, a obra já havia ultrapassado 90% de execução total em janeiro.

Apenas uma semana depois, o trecho estaiado – considerado o mais complexo da obra – apresentou novos avanços. No apoio 4, já foram concretados 12 pares de aduelas, totalizando 147 metros executados pelo método dos balanços sucessivos. No apoio 5, o avanço é ainda maior, com 13 pares de aduelas e 157 metros concluídos. Falta apenas a aduela de fechamento lateral do lado direito do apoio, com extensão de 1 metro.

A instalação dos estais, cabos de aço responsáveis por sustentar o vão central da ponte, também evoluiu. Já são 11 pares fixados em cada um dos mastros dos apoios 4 e 5, garantindo a estabilidade necessária para a continuidade dos trabalhos na parte superior da estrutura.

No trecho pré-moldado, foi finalizado o lançamento das 160 vigas longarinas previstas em projeto. A obra agora entra na fase de conclusão do tabuleiro e dos acabamentos finais, como pavimentação, drenagem, iluminação e implantação da ciclovia. Os trabalhos concentram-se nos três últimos vãos do tabuleiro, com lançamento de pré-lajes, armação e concretagem.

As atividades de infraestrutura viária complementam o cronograma, com serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação em execução simultânea nos acessos de ambos os lados. No lado da ponte em que Guaratuba faz divisa com Matinhos, o acesso em terra armada está próximo da cota final, já na transição para a fase de pavimentação. Do lado de Guaratuba, os acessos também avançam em ritmo acelerado. Estão previstas a execução de 50 mil metros quadrados de camadas estruturais de pavimentação e de outros 70 mil metros quadrados de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da ponte.

MARCO PARA O LITORAL – Coordenada pelo DER/PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), a nova Ponte de Guaratuba vai substituir o atual sistema de travessia por balsas, ampliando a capacidade de fluxo entre os municípios e oferecendo mais segurança e previsibilidade no deslocamento, especialmente durante a alta temporada.

Os trabalhos de conclusão da estrutura podem ser conferidos ao vivo pelo site e pelo Instagram @pontedeguaratuba.oficial, onde são publicadas fotos, vídeos e informações técnicas da obra.