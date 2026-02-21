Número de acidentes cai quase 15% nas rodovias estaduais do Paraná no Carnaval

Também houve queda expressiva no número de pessoas feridas, de 100 para 72 (redução de 28%), além da diminuição no número de óbitos, de 17 em 2025 para 9 em 2026, queda de 47%

Foto: Mauro Berg/PMPR

Com atuação intensa da Polícia Militar (PMPR) na fiscalização, o Paraná registrou queda de acidentes do Carnaval de 2026 em comparação com o ano anterior. Os sinistros de trânsito passaram de 89 em 2025 para 76 neste ano, representando redução de quase 15%.

Também houve queda expressiva no número de pessoas feridas, de 100 para 72 (redução de 28%), além da diminuição no número de óbitos, de 17 em 2025 para 9 em 2026, queda de 47%.

Durante as fiscalizações, foram registradas 8.072 infrações de trânsito em 2026, número inferior ao de 2025, quando houve 8.629 autuações. As abordagens relacionadas à embriaguez ao volante também caíram, passando de 483 em 2025 para 351 em 2026, indicando impacto positivo das ações preventivas e repressivas.

As ações nas rodovias estaduais durante o Carnaval 2026 aconteceram entre os dias 13 e 18 de fevereiro, com foco na prevenção de acidentes e na preservação de vidas. A atuação integrada foi feita com reforço do efetivo e uso de tecnologia.

ALERTA – Por outro lado, um indicador acende sinal de alerta para as autoridades de trânsito. As infrações relacionadas à falta do uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção infantil apresentaram crescimento. O número de autuações passou de 974 em 2025 para 1.203 em 2026, um aumento de 23,5%.

Durante a operação, a PMPR também realizou 3.041 testes de etilômetro, além de empregar radares para coibir o excesso de velocidade, medidas consideradas fundamentais para a prevenção de acidentes graves.

“Nosso foco é a preservação da vida. Cada fiscalização, cada abordagem e cada orientação têm o objetivo de fazer com que motoristas e passageiros cheguem com segurança aos seus destinos”, afirma o capitão da PMPR Sidinei Hudach.

LITORAL – No Litoral do Estado, que recebe grande fluxo de turistas durante o Carnaval, os resultados também foram positivos na comparação com 2025. O número de sinistros de trânsito caiu de 14 para 10, enquanto o total de pessoas feridas diminuiu de 14 para apenas 2. Assim como no ano anterior, não houve registro de óbitos nas rodovias estaduais da região.

As infrações por embriaguez ao volante no Litoral também diminuíram, passando de 375 em 2025 para 193 no Carnaval de 2026. O cenário reforça o impacto das ações preventivas, do policiamento ostensivo e do emprego de tecnologia ao longo da operação, garantindo maior segurança viária em um dos períodos de maior movimentação nas estradas do Paraná.