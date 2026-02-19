Jogos de Aventura e Natureza trazem quatro grandes eventos ao Litoral no fim de semana

Haverá competições e outras atividades em Guaratuba, Matinhos e Antonina, incluindo Rally das Praias, chegada do Rally Transparaná, Wheeling e Beach Flag

Foto: Clayton Medeiros

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), dá sequência à programação dos Jogos de Aventura e Natureza neste fim de semana. Antonina, Matinhos e Guaratuba recebem quatro eventos esportivos que prometem movimentar o litoral paranaense.

Em Guaratuba, a programação será marcada por uma agenda de esportes a motor, no sábado e no domingo. Pelo terceiro ano consecutivo, o município abre o Campeonato Paranaense de Rally com o tradicional Rally das Praias. A base da prova estará montada na Praia Central, com entrada gratuita ao público.

A competição começa neste sábado (21) com a prova de regularidade que parte de Curitiba, ao meio-dia, até Guaratuba, chegando no Parque de Apoio da Praia Central por volta de 17h, quando se juntam aos pilotos e navegadores de velocidade.

No domingo (22) é feita a competição contra o relógio, que parte às 09h para o Descoberto para realização de seis trechos cronometrados ao longo do dia. A previsão de encerramento é às 17h com a premiação na Praia Central.

Além disso, Guaratuba recebe, no sábado, a chegada do Rally Transparaná, uma das maiores provas off-road do Brasil. A programação começa ao meio-dia, com apresentação da banda Fundação Elétrica. A previsão é de chegada da primeira motocicleta às 14h e do primeiro carro às 15h.

Foto: SEES

Na sequência, às 17 horas, haverá apresentação da banda da Polícia Militar, seguida pelo show de wheeling, modalidade que consiste em manobras radicais com motocicletas utilizando apenas uma das rodas e efeitos de pirotecnia, com o grupo Adrenalina Motoshow, às 18h. A premiação final está marcada para ter início às 19h. O Rally Transparaná teve largada em Guaíra, percorreu 114 municípios e encerra sua 32ª edição no Litoral paranaense.

Também integrando a programação dos Jogos de Aventura e Natureza, o grupo BMX Showtime, que faz manobras e saltos de bicicleta, se apresenta na praça em frente à ferroviária de Antonina, na sexta-feira (20), às 19h.

Já em Matinhos, na Arena de Esportes do Verão Maior Paraná, em Caiobá, acontece a Copa Sul-Sudeste de Beach Flag. A modalidade é uma adaptação do futebol americano disputada na areia, em formato 5 contra 5. As disputas começam na manhã de sábado e as finais da etapa serão no domingo. O evento conta com organização da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA) e apoio ao espaço por parte da Portos do Paraná, UniBrasil, Copel e Sanepar.

O coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Jackson Almeida, destaca a importância da programação para o fortalecimento do turismo esportivo no Estado. “Os JANs dão sequência a toda a programação do Verão Maior Paraná, trabalhando o esporte como indutor do turismo. Com certeza os eventos serão uma grande festa em cada um dos três municípios neste fim de semana”, afirma.

Com programação diversificada e entrada gratuita, os eventos reforçam o compromisso do Governo do Estado em democratizar o acesso ao esporte, fomentar o turismo e impulsionar a economia do Litoral, consolidando o Verão Maior Paraná como referência nacional na integração entre esporte, lazer e desenvolvimento regional.

Rally das Praias

Sábado (21)

12h – Largada da prova de regularidade, em Curitiba

17h – Chegada em Guaratuba (Praia Central)

Domingo (22)

9h – Largada da prova de velocidade, com destino ao Descoberto

17h – Encerramento e premiação na Praia Central, em Guaratuba

Chegada do Rally Transparaná + Wheeling

Sábado (21)

12h – Banda Fundação Elétrica

14h – Previsão de chegada da primeira motocicleta

15h – Previsão de chegada do primeiro carro

17h – Apresentação da banda da Polícia Militar

18h – Show de Wheeling (Adrenalina Motoshow)

19h – Premiação

Wheeling – Adrenalina Motoshow

Sexta-feira (20)

19h – Apresentação BMX Showtime (praça em frente à ferroviária)

Copa Sul-Sudeste de Beach Flag

Matinhos (Arena de Esportes do Verão Maior Paraná – Caiobá)

Sábado (21)

a partir de 8h – dia todo

Domingo (22)

A partir de 8h-até encerrar